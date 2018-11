Los 5 puntos que podrían impulsar el remplazo del TLCAN de Trump al Congreso

Washington— El presidente Donald Trump dijo esta semana que su reemplazo para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte "es uno de los grandes acuerdos comerciales, ya lo verán", informó CNN.Pero eso no impidió que los fabricantes de automóviles, productores de productos agrícolas, minoristas y grupos laborales estadounidenses expresaran su preocupación esta semana en la primera audiencia celebrada desde que se anunció el acuerdo, conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o USMCA, en septiembre.La audiencia de dos días en Washington, ante la Comisión de Comercio Internacional, ofreció una hoja de ruta para los problemas que podrían hundir el acuerdo cuando el Congreso lo revise a principios del próximo año. Si bien los legisladores no pueden ofrecer una reescritura total, pueden hacer cambios en el lenguaje del proyecto de ley, o demorar una votación hasta que se alcancen acuerdos paralelos entre países en temas espinosos.No hay una fecha límite para la ratificación, pero es probable que los legisladores esperen para votar hasta que el ITC publique su informe sobre el impacto económico. La comisión tiene hasta 105 días después de la firma, o mediados de marzo, para entregar su informe al Congreso.Aquí hay cinco cosas que podrían causarle dolores de cabeza a Trump en el camino:El USMCA refuerza las reglas para la fabricación de automóviles y camiones. Para permanecer libre de impuestos, la USMCA aumenta la parte de las piezas de un vehículo que debe hacerse en los Estados Unidos, Canadá o México. También agrega una estipulación salarial, que requiere que algunas de las piezas estén hechas por trabajadores que ganan al menos $ 16 por hora.Los productores de frutas y hortalizas en Florida y Georgia están molestos porque USMCA no hace nada para protegerlos de productos de menor precio provenientes de México. Una gran cantidad de lo que se cultiva en el sureste de los Estados Unidos, incluyendo fresas, arándanos, tomates y pimientos, también se cultivan en la frontera durante las mismas estaciones.Los aranceles que Trump impuso a las importaciones de acero y aluminio fueron el elefante en la sala durante los dos días de audiencia. USMCA no levantaría esos aranceles para Canadá o México, y muchos grupos, desde fabricantes de automóviles hasta cervecerías, dijeron que las tarifas podrían cancelar los beneficios generados por el nuevo acuerdo comercial.Sí, bolsillos. Tanto la industria textil como la de prendas de vestir se han beneficiado del TLCAN y han dicho que podrían apoyar gran parte de su reemplazo. Pero no están de acuerdo con una disposición que, según los fabricantes de ropa, podría dificultarles la fabricación dentro de América del Norte.El lobby de medicamentos genéricos y un grupo que se enfoca en mejorar la innovación y el acceso a nuevas tecnologías médicas expresaron serias preocupaciones sobre el USMCA el viernes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.