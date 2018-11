Demócratas planean respuesta inmigratoria a Trump temiendo extralimitarse

Washington- Algunos demócratas están impulsando la idea de un nuevo plan inmigratorio integral similar a las iniciativas bipartidistas que hace cinco años fracasaron. Otros desean concentrar la atención en otorgar estatus legal a los inmigrantes indocumentados conocidos como “dreamers”, que desde que eran niños han radicado ilegalmente en el país y cuya causa gozó de amplia popularidad pública, informó The Washington Post.Pero la refutación demócrata más audaz y polémica de los eslogans de Trump ha sido de los progresistas recién llegados, sobre todo la de la representante electa Alexandria Ocasio-Cortez que ganó haciendo un llamado a abolir a Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que se considera abusos. Varios líderes partidistas, hicieron eco de esa postura. Pero otros demócratas prominentes exhortaron a contenerse, temiendo extralimitarse y provocar reacciones contraproducentes entre los electores moderados, mientras que Trump y otros republicanos han aprovechado la idea asegurando que los demócratas están a favor de las “fronteras abiertas”. Desde las elecciones, el grupo progresista no ha mencionado el mensaje.El pleito por el muro podría hacer resaltar más las divisiones demócratas relativas a la inmigración. La semana pasada, en una audiencia del Senado por la nominación de Ronald Vitello como nuevo director de ICE, al parecer la senadora demócrata californiana Kamala D. Harris relacionó las tácticas del Ku Klux Klan con las ideas prevalecientes en algunas comunidades inmigrantes sobre “el temor y la intimidación” por parte de los agentes de ICE.Dicha sugerencia condujo a palabras en tono molesto entre Vitello, agente de la Patrulla Fronteriza que desde junio funge como director en funciones de ICE, y Harris, presunta aspirante presidencial originaria de un estado que forma parte del frente que resiste a Trump.En agosto, Trump realizó en la Casa Blanca una ceremonia para celebrar los “héroes” de ICE, durante la cual acusó a “una coalición de extremistas que quieren abrir la frontera” de librar “un ataque sin precedentes contra nuestras fuerzas del orden”.Los demócratas liberales dijeron que Trump y los republicanos los han descrito mal a propósito. Señalaron no estar haciendo un llamado por suspender las detenciones sino por que las tareas de ICE se distribuyan a lo ancho del Gobierno con el propósito de frenar los abusos.De acuerdo con lo anterior, los limitados recursos gubernamentales para detenciones se destinarían a los delincuentes mayores, mientras que los inmigrantes indocumentados que han vivido aquí con cometer otros delitos ni infracciones civiles podrían aspirar a un estatus legal.Los demócratas dicen oponerse fuertemente a algunas medidas presidenciales, pero reconocieron que su mensaje debe ir más allá de hacerle frente a Trump.

