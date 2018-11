Juicio a 'El Chapo': El día que Joaquín Guzmán apuñaló por la espalda a 'El Mayo' Zambada

Nueva York— El tiempo que ha pasado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la “cámara de tortura”, como es conocida la zona más segura de la prisión Metropolitan Correctional Center, le ha pasado factura al capo mexicano.De acuerdo con Univisión, la defensa en su juicio por narcotráfico ya ha mostrado que el capo está dispuesto a darle la espalda a sus socios, pero aún no está claro si llegaría a convertirse en el más grande informante que jamás ha tenido el gobierno de EU desde el inicio de la guerra contra las drogas en 1971.‘El Chapo’ no hizo ningún gesto el martes en el inicio de su proceso judicial en una corte de Brooklyn, cuando su abogado Jeffrey Lichtman aseguró que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien lleva más de 50 años siendo narco, pero jamás ha estado en una cárcel. Durante esa fría tarde neoyorquina se acabó una vieja sociedad criminal que mantuvo en jaque a México y EU desde principios de la década de 1990.“El mundo está enfocado en esta figura mítica, pero el mundo no está enfocado en ‘El Mayo’”, reclamó Lichtman poco después de soltar una bomba mediática: afirmó que Zambada entregó sobornos a los presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa para evitar su captura.Mientras se escuchaba este argumento incendiario, Guzmán parecía que estaba más preocupado por verificar que su esposa Emma Coronel seguía en la segunda fila del tribunal. Lichtman también dijo que ‘El Chapo’ era un simple lugarteniente de la organización que “no controlaba nada” y que disfrutaba de la “publicidad” que le daban los noticieros y el artículo que escribió el actor Sean Penn para la revista Rolling Stone.Siendo adolescente, Guzmán fue reclutado por el jefe del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y después de que éste fue arrestado en 1989 él fundó junto con ‘El Mayo’; Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los cielos’; y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’, un grupo criminal que llamaban ‘La Federación’ y que terminó siendo el poderoso cartel de Sinaloa.Cuando ‘El Chapo’ y su socio ‘El Mayo’ tomaron las riendas lograron que el grupo extendiera sus tentáculos recibiendo, transportando y cruzando a EU grandes cantidades de cocaína colombiana. También contrabandearon heroína, marihuana y metanfetamina.Avionetas, lanchas, barcos, trenes, túneles, camiones de carga, autos y personas que pasan paquetes pegados al cuerpo (“mulas”), son algunos de los métodos que ha utilizado este par para burla a las autoridades. Por ellos, el cartel de Sinaloa se volvió el grupo que ha traído más droga a este país.Los excompadres del crimen“Eran socios”, aseguró el hermano de ‘El Mayo’, Jesús Zambada, hasta ahora el principal cooperante del gobierno en el juicio contra Guzmán. Su testimonio hundió la estrategia de la defensa. “Era una relación de trabajo, en una sociedad de transportación de cocaína, de narcotráfico”, agregó quien se encargaba de las cuentas de Zambada y de las operaciones del cartel en el aeropuerto de la Ciudad de México.“Yo manejaba las bodegas en la Ciudad de México, donde recibía cargamentos de cocaína por mi hermano ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán Loera. Estos cargamentos eran de alrededor de 5, 6, 7 toneladas”, dijo este hombre al que apodan ‘El Rey’. Él aceptó testificar en este caso para que no lo condenen a cadena perpetua por narcotráfico y para que su familia esté en el programa de testigos protegidos."¿Cuál es el mayor cargamento sobre el que usted tiene conocimiento que tuvieron ‘Mayo’ y el acusado?", preguntó una fiscal federal el jueves.“Una vez me enteré que planeaban traer un cargamento de Panamá; venía en un barco mercante e iba a ser de 30 toneladas”, relató Zambada.Usando un sofisticado sistema de comunicación, estos criminales controlaban al menos 11 estados de México, incluyendo tres que colindan con EU. Solo ellos podían ordenar asesinatos de enemigos y traidores. A menudo invertían juntos en operaciones de tráfico de droga y se repartían las ganancias de manera tan equitativa que jamás salieron mal, según Zambada.‘El Mayo’ no le dio la espalda a su compadre ni siquiera durante los ocho años en que estuvo en el penal de Puente Grande, en Jalisco, tras su captura en Guatemala en 1993. Según ‘El Rey’, su hermano fue uno de los que planificaron su escape en 2001 en un carrito de lavandería y el que le ofreció todo lo que tenía a su alcance, incluyendo sus contactos dentro de las agencias de gobierno, para que este evadirá la recaptura. También lo ayudó a subir nuevamente en el mundo del hampa.“Mi hermano le dijo: vámonos a Sinaloa, yo tengo el control allá, vamos para tu tierra”, contó Zambada sobre una de las reuniones de este par tras la primera fuga. “Siempre que se refería a él decía ‘Mi compa Chapo’”, relató Zambada.Si Guzmán acepta volverse informante del gobierno de EU, la pregunta es qué tanta información ofrecería para lograr el arresto de Zambada y si se le vería testificando en su contra en un tribunal.Por el momento, sus abogados tienen que lidiar con los embates de los Zambada. La siguiente carta de la Fiscalía sería Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo'. El primer hijo de ‘El Mayo’ y quien se encargó de la logística del cartel, ha colaborado en la investigación contra ‘El Chapo’. Él fue extraditado en 2010. El pasado 9 de noviembre se declaró culpable de tráfico de drogas en una corte de Chicago.En el otoño de 2011, antes de aceptar ser informante, los abogados de ‘El Vicentillo’ lanzaron el primer embate contra ‘El Chapo’: denunciaron que la Administración para el Control de Drogas (DEA) había hecho un trato secreto con este para que les diera información sobre rivales a cambio de inmunidad. Es el primer antecedente de que en las prisiones de EU se rompe la sociedad Guzmán-Zambada.Es muy posible que ‘El Chapo’ conozca los lugares donde se esconde su socio y otras informaciones que facilitarían su captura. ‘El Mayo’, sin embargo, ha demostrado que es un hueso duro de roer. Incluso ha dicho que prefiere morir en un enfrentamiento a balazos que terminar bajo custodia.“Tengo pánico que me encierren”, dijo el capo en una entrevista que en 2010 le hizo el periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso. “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo (…) conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo”, mencionó el mafioso sobre una de las razones por las cuales jamás lo han atrapado.Expertos mencionan que otros motivos son el ejército de sicarios que lo cuida, su extrema precaución por la cual no se queda en el mismo lugar durante una semana, el moderno sistema de comunicación que usa y a los sobornos que entrega a varios oficiales de gobierno. A decir de su hermano, el brazo corruptor de ‘El Mayo’ ha tocado incluso gobernadores, fiscales y generales.“Me decía: ‘dale medio millón de dólares al licenciado que le va a dar al director (sic) de la PGR (Procuraduría General de la República)’ o ‘dale otros 50,000 dólares al general”, relató.Por la cabeza de este capo al que también le dicen ‘El MZ’, por las iniciales de su nombre, el gobierno de EU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Su ficha informática indica que tiene 70 años, mide 5.9 pies y advierte que está “armado” y que es “peligroso”.El Departamento del Tesoro lo cataloga desde 2002 como un pez gordo del narcotráfico y puso en su lista negra a varias empresas suyas, incluyendo inmobiliarias, industrias y distribuidoras de combustible.En su contra pesan seis acusaciones interpuestas en California, Texas, Illinois, Washington DC, Nueva York y Arizona. La más antigua data de 1997.En la corte de Brooklyn se mostraron esta semana las únicas dos fotos de ‘El Mayo’ que tiene el gobierno estadounidense. La más antigua lo muestra en la edad madura y sin bigote; se la sacó para tramitar un pasaporte, contó su hermano. La más reciente se la tomaron en 2010 para verificar la entrevista de Scherer. En esa imagen tiene un bigote amplio, una gorra negra y una camisa desgastada. A sus espaldas estaba “el monte” que lo protege desde hace más de medio siglo.