Lucha por vocero de la Cámara Baja explota en campaña política nacional

Estados Unidos- La leyenda de la música Barbra Streisand retwitteó una lista de los mayores logros legislativos de la Representante Nancy Pelosi. El director de cine Rob Reiner la llamó "la pensadora estratégica más inteligente y dura de nuestro partido". Y la campeona de tenis Martina Navratilova se preguntó en voz alta por qué el trabajo de Pelosi estaba en riesgo, pero la posición de su contraparte en el Senado no tenía tal problema, publicó The Washington Post."Ve a la figura", escribió Navratilova. "¿Un hombre pierde y mantiene su lugar, una mujer gana y es botada?!?"Mientras que las luchas por el liderazgo en el Congreso históricamente han girado en torno a asuntos aislados, como las asignaciones de comités y los cambios en las reglas, la batalla sobre quién liderará a los demócratas de la Cámara de Representantes recientemente empoderados se ha convertido en una campaña política nacional.Lo que está en juego no es simplemente el orador de la Cámara de Representantes, un segundo puesto en línea con la presidencia, sino quien surgirá como el contrapunto más destacado del país al Presidente Trump, quien establecerá la estrategia para investigarlo, quién liderará la oposición a su agenda, y quién será la cara del Partido Demócrata antes de la campaña 2020..Los sindicatos más grandes del país, argumentando que Pelosi es la mejor equipada para enfrentar a Trump, han presionado a los demócratas para que la respalden. Los principales donantes han hecho llamadas para apoyarse en miembros indecisos. Las celebridades también han intervenido, y los activistas liberales prominentes han discutido abiertamente el fomento de los desafíos principales en la próxima campaña contra los líderes de la oposición anti Pelosi.Las líneas de batalla se han trazado en torno a la identidad, la raza y el género, cuestiones que dominaron las elecciones de mitad de año.Algunos en el campo pro-Pelosi presentaron su candidatura a la oradora como el siguiente paso lógico en el movimiento #MeToo, particularmente después de una elección en la que un número récord de mujeres se postularon y ganaron escaños en el Congreso, y muchos activistas aún están enojados por el confirmación del juez de la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh, quien negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

