Aumentan a 76 los muertos por el incendio en California

Chico, California— Varias personas que huyeron del incendio forestal que ha causado el mayor número de muertos en un siglo en Estados Unidos se congregaron hoy frente a un televisor en un albergue para ver al presidente Donald Trump cuando inspeccionaba lo que había quedado de su comunidad en el norte de California.Sin embargo, el grueso de los damnificados -algunos de los cuales lograron escapar por muy apenas y perdieron sus casas-, estaban ocupados recogiendo lo poco que se había salvado de sus pertenencias o buscando asistencia como para prestar atención a la visita del presidente.Michelle Mack Couch, de 49 años, hacía fila para acceder a un centro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) en la ciudad de Chico. Couch necesitaba una andadera para su madre anciana y etiquetas para su vehículo.``Esperemos que él nos consiga algo de asistencia", dijo Couch, que votó por Trump y cuya casa era una de las más de 9.800 destruidas por el fuego la semana pasada.Pero en cuanto a dedicar tiempo para ver al mandatario, dijo con ironía ``ya no tenemos televisión".Horas después de que los gobernadores saliente y entrante de California acompañaran a Trump en su recorrido por la devastación en la localidad de Paradise, las autoridades subieron la cifra de muertos a 75 y solicitaron a quienes se ha autorizado a regresar a las zonas evacuadas que avisen si ven restos humanos.El jefe policial del condado Butte, Kory Honea, también reiteró a los damnificados que vean la lista de su oficina con los nombres de personas cuyo paradero se desconoce para que se marquen a fin de señalar que están a salvo.Honea dijo que los agentes han ubicado a centenares de personas aunque la lista tiene casi 1.300 nombres, algunos duplicados y los de otros que posiblemente se encuentran bien pero que no se han reportado.``Es en verdad muy importante que vean la lista y nos llamen si está su nombre", afirmó Honea.El gobernador Jerry Brown y el gobernador electo Gavin Newsom dieron la bienvenida a Trump, a quien acompañaron durante recorrido por Paradise, de 27.000 habitantes.Trump inspeccionó el lugar mientras bomberos se apresuraban a continuar sus labores antincendios ante el pronóstico de fuertes vientos para la noche y las autoridades intentaban ubicar a 1.011 personas con paradero desconocido. Las autoridades subrayaron que no todas las personas en la lista están desaparecidas, aunque la cifra de muertos por el incendio sube a diario.

