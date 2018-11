La primera semana del juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Nueva York fue tan mediática como previsible. Por un lado los testigos clave y por el otro la defensa del capo, actuaron con declaraciones que impactaron no sólo a la clase política mexicana sino a la misma estructura del Cártel de Sinaloa.El juicio a Joaquín 'El Chapo' Guzmán comenzó con los argumentos del fiscal, que dice que probará que distribuyó toneladas de droga en Estados Unidos, mientras la defensa acusó al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al anterior, Felipe Calderón, de recibir "sobornos" del narco Ismael Zambada.Tras iniciarse el juicio con retraso para elegir a dos nuevos miembros del jurado, el fiscal Adam Fels dijo que presentará documentos, fotos de cargamentos confiscados, mensajes de texto e incluso un vídeo en el que se ve cómo Joaquín Guzmán Loera interrogaba a sus rivales del cartel de Sinaloa, que dirigió durante 20 años, y que luego ordenaba que fueran asesinados.Guzmán se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva YorkPor contra, la defensa del Chapo trató en su réplica de desacreditar los argumentos de la Fiscalía y descargó las acusaciones en el narco Zambada García, de quien los letrados recordaron que "nunca ha estado en prisión" y que, pese a su vida delictiva de cuarenta años "aún está en libertad" ya que pagó "al actual y al pasado presidente de México cientos de millones de dólares en sobornos".Antes, el fiscal Fels hizo un recuento a los doce miembros del jurado de la vida delictiva de Guzmán, de quien dijo comenzó vendiendo marihuana en la década de 1970 y se hizo una reputación construyendo túneles en la frontera entre México y Estados Unidos para llevarla de forma más rápida a este país.Por esa razón, afirmó, ya no es el Chapo, sino "el rápido" por la forma sin prececentes en que logró llevar y distribuir la droga a EE.UU., donde creó centros de distribución del cartel en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y de ahí a otras plazas. Afirmó que también negoció con carteles colombianos para distribuir su cocaína en EE.UU.Aseguró que durante el periodo en que construyó su imperio, se valió de barcos, aviones y hasta submarinos y creó un sofisticado sistema de comunicaciones con mensajes encriptados para no ser descubiertos por el Gobierno. Sin embargo, aseguró que el Gobierno de EE.UU. logró interceptarlas y grabarlas, evidencia que será presentada en el juicio.El narcotraficante Jesús 'El Rey' Zambada García reveló este jueves en el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Nueva York que el acusado se convirtió en un objetivo principal de las autoridades tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en Guadalajara, en 1993.Según Zambada, pese a que los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix ejecutaron el asesinato de Posadas Ocampo, las autoridades se concentraron en apresar a Guzmán, quien debido a esa persecución debió exiliarse en Guatemala, donde fue arrestado en 1993.En el tercer día del juicio a Guzmán en la corte del distrito este de Nueva York, que inició de manera formal este martes, y en la segunda jornada consecutiva en que Zambada fue interrogado por fiscales, el testigo describió varias instancias en que el acusado huía de autoridades que trabajaban en su captura.Hermano de quien es considerado junto con Guzmán el líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, el testigo dijo que tras varios intentos legales de liberarlo de la prisión en México, Guzmán escapó finalmente en 2001, luego de lo cual vivió varios días como fugitivo, hasta que fue rescatado en un helicóptero y transportado a la ciudad de San Juan del Río, en Querétaro.Debido a una falla eléctrica, el juicio fue suspendido este jueves durante su trayecto final. El lunes será reanudado con Zambada aún fungiendo como testigo de la fiscalía. Una vez que esa ronda de preguntas termine, será interrogado por la defensa de Guzmán.

