Amaga Trump con 'apagón' sin fondos para muro

El Presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que sería un muy buen momento para un cierre de Gobierno, si su Administración no consigue los fondos para construir el muro en la frontera con México, publicó la agencia EFE."Estamos hablado sobre el muro de la frontera, estamos hablando de una gran suma de dinero, unos 5 mil millones de dólares", dijo el Mandatario antes de partir a California para revisar la situación por los incendios."Cuando miras el caos, cuando miras a la gente que viene. Este sería un muy buen momento para hacer un cierre. No creo que vaya a ser necesario porque pienso que los demócratas entrarán en razón y si no entran en razón, continuaremos para ganar elecciones. Nosotros ganamos el Senado", señaló.Se espera que Trump, a través de los legisladores republicanos, intente incluir fondos para el muro fronterizo con México en el presupuesto federal que el Congreso deberá debatir el próximo 7 de diciembre.En caso de que no se logre un consenso, Trump podría forzar un cierre de la Administración, de acuerdo a medios locales.El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, ha repetido en varias ocasiones que le gustaría conseguir los 5 mil millones de dólares para la construcción del muro, aunque es poco probable que los demócratas respalden esa opción.El último pacto bipartidista en julio sobre esa cuestión resultó en mil 600 millones de dólares para la propuesta estrella de Trump, después de que los republicanos incluyeran el muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa.Tras las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara Baja tras 8 años en la minoría, mientras que los republicanos lograron mantener la mayoría en el Senado.El nuevo Congreso estadounidense iniciará el próximo 3 de enero.

