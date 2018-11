Chocan Trump y CIA por caso Khashoggi

El Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no había llegado a una conclusión final sobre quién participó en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, a pesar de una evaluación de la CIA que indicó que el príncipe heredero del reino Mohammed bin Salman ordenó el crimen."Los informes recientes que indican que el Gobierno de Estados Unidos ha llegado a una conclusión final son inexactos", indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado."Quedan numerosas preguntas sin respuesta con respecto al asesinato del señor Khashoggi", añadió.Nauert dijo que el Departamento de Estado continuará buscando hechos y trabajando con otros países para hallar a los culpables involucrados en el asesinato del periodista mientras mantiene la importante relación estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudí.Trump discutió la evaluación de la CIA por teléfono con la directora de la agencia, Gina Haspel, y el Secretario de Estado Mike Pompeo, dijo a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, quien detalló que la conversación tuvo lugar el sábado durante un vuelo del Presidente a California.La CIA informó sobre su evaluación a otras áreas del Gobierno estadounidense, incluido el Congreso, un hecho que complica los esfuerzos de Trump de preservar los lazos con el aliado clave de Estados Unidos.Una fuente familiarizada con el informe de la CIA dijo que se basaba en gran medida en evidencia circunstancial relacionada con el rol central del príncipe en el actual Gobierno saudí.El hallazgo de la CIA es la evaluación más definitiva de Estados Unidos hasta la fecha que vincula al líder de facto de Arabia Saudí directamente con el asesinato y contradice las afirmaciones del Gobierno saudí de que el príncipe Mohammed no estuvo involucrado.Khashoggi, columnista del diario The Washington Post con sede en Estados Unidos y crítico del príncipe heredero, fue asesinado en octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul cuando fue a recoger los documentos que necesitaba para su matrimonio.Mientras legisladores promulgan leyes para castigar a Arabia Saudí por el asesinato, tanto senadores republicanos como demócratas instaron el sábado a Trump a ser duro con el príncipe heredero, con quien ha cultivado una estrecha relación personal.Trump y altos funcionarios de su Gobierno han dicho que se debe responsabilizar a Arabia Saudí por cualquier tipo de participación en la muerte de Khashoggi y han impuesto sanciones a 17 saudíes por su papel en el asesinato. Pero también han destacado la importancia de los lazos de Washington con Riad.

