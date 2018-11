Grandes grupos de migrantes que caminaron a través de México y esperan buscar asilo en los Estados Unidos están comenzando a llegar a la ciudad fronteriza de Tijuana, publicó CNN.Su viaje ha durado más de un mes. Provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estimuló la decisión de desplegar miles de soldados a la frontera. Y está lejos de terminar.Cientos de migrantes centroamericanos de una llamada caravana de miles están ahora a poca distancia de los Estados Unidos. Pero cruzar la frontera legalmente aún podría llevarles semanas, si no más, debido a los cuellos de botella en los puertos de entrada que, según las autoridades de Estados Unidos, ya están en capacidad y no pueden procesarlos más rápido.Los defensores advierten que la espera prolongada representa un grave riesgo para los migrantes que buscan seguridad y no representan una amenaza. Los funcionarios de las ciudades fronterizas de México se han preocupado de cómo manejarán la afluencia. Y algunos residentes locales ya están molestos con los recién llegados, con las tensiones en las calles.Un grupo de aproximadamente 80 lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la caravana fueron los primeros en llegar a Tijuana.Le dijeron a los reporteros que se separaron de la caravana más grande después de enfrentar discriminación durante semanas."La comunidad LGBT fue la última en ser considerada en todos los aspectos. Entonces, lo que queríamos hacer era cambiar eso y decir: 'Esta vez vamos a ser los primeros'", dijo César Mejía, de 23 años, de Honduras que caminó hacia el norte con una bandera de arco iris a cuestas.Mientras el grupo marchaba por México, los silbidos, las burlas y el acoso en la calle eran comunes. En los puntos de parada, dijo Mejía, a veces luchaban por conseguir comida."A veces pasábamos hambre para protegernos", dijo.Preocupado por la seguridad del grupo, RAICES, la organización de defensa de inmigrantes con sede en Texas que recibió millones de dólares en donaciones durante la crisis de separación familiar del verano, ayudó a transportarlos desde la Ciudad de México hasta la frontera."Nunca imaginé que hubiera discriminación en la caravana. Supuestamente todos estábamos unidos", dijo Lisett Won, una mujer transgénero de Honduras que dijo que había huido de su país de origen después de haber sido agredida varias veces.Pero reunirse con otros migrantes LGBT y agruparse fue empoderador, dijo Won. Y ahora, dijo, están enfocados en su objetivo de buscar asilo en los Estados Unidos."Queremos la oportunidad de tener una vida mejor", dijo Mejía, "una vida sin discriminación".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.