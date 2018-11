Exapoyador de Cowboys Jeff Rohrer es el primer jugador de la NFL en casarse con un hombre

Este domingo Jeff Rohrer, quien en los años 80 era una máquina de tacleadas de 1.91 metros (3 pies 3) y 103 kilogramos (228 libras) con los Vaqueros de Dallas, contraerá matrimonio con el esteticista Joshua Ross en Los Ángeles.“Estoy seguro de que habrá varias personas que reaccionen de manera negativa a esto”, dijo Roher, de 59 años, “y por mí no hay problema”.Rohrer es el primer jugador de la NFL de que se tenga conocimiento que participe en un matrimonio entre personas del mismo sexo.“Si en los años 80 yo les hubiera dicho a los Cowboys de Dallas que era gay, inmediatamente me habrían sacado”, dijo Roher. “En ese entonces el mundo era distinto, la gente no quería oír eso”.Pero los tiempos han cambiado, dijo Greg Aiello, el vicepresidente de comunicaciones de la NFL que este año se jubiló.“Ahora la comunidad de la NFL es muy sensible sobre este tema”, dijo. “La oficina de la liga y los equipos han trabajado mucho por garantizar tolerancia e inclusión en el centro laboral. Hoy existe mucha sofisticación acerca de este tipo de asuntos”.Aiello estaba en relaciones públicas de los Vaqueros cuando Roher fue reclutado en la segunda ronda del draft 1982. (Jugó en la liga hasta 1987).Roher contó que un amigo doctor le devolvió la invitación porque “pensó que era broma”.“He hecho que les dé un ataque a cinco personas con la noticia”, dijo Roher, quien hoy es productor de comerciales para televisión. “Pero en general, muchos de mis amigos más cercanos, entre ellos algunos de mis excompañeros en los Vaqueros, se pusieron muy contentos y me apoyaron”.Se trata del primer matrimonio para Ross, de 36 años, y del segundo de Roher, que hace 10 años se divorció. Tiene dos hijos adolescentes producto de esa unión.Cuando Ross llegó a su vida en mayo del 2015, Roher dice haber estado “totalmente en el clóset”.De acuerdo con SB Nation, la red de blogs deportivos, en la historia de la NFL sólo se ha sabido de siete jugadores homosexuales, ninguno de los cuales dio a conocer sus preferencias sexuales cuando estaba en la liga. (Otros cuatro, incluyendo Michael Sam, quien jugó en la pretemporada con los Carneros de San Luis, participaron en varios campamentos de entrenamiento de la NFL, pero nunca jugaron en ningún partido de la NFL).

