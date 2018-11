El muro de Trump está en riesgo sin el apoyo demócrata

El personal del presidente Donald Trump ha advertido las posibilidades de que no consiga los cinco mil millones de dólares completos que ha exigido para la construcción del nuevo muro en el 2019, de acuerdo con una persona con conocimiento de las pláticas que no se hallaba autorizada a hablar sobre las deliberaciones, publicó The Washington Post.El director del Comité de Partidas Presupuestales del Senado Richard C. Shelby y otros dirigentes republicanos se reunieron el jueves con Trump para hablar sobre formas de financiar al Gobierno. Shelby señaló que Trump no se comprometió a firmar alguna iniciativa en la que no se le otorgue todos los fondos que desea para financiar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México. Shelby explicó que Trump no hizo compromiso alguno en torno a sus planes de acción.Este otoño los líderes republicanos convencieron a Trump de posponer cualquier decisión relativa al muro fronterizo hasta que hubieran pasado las elecciones legislativas de noviembre, por miedo a que el enfrentamiento afectara a los republicanos entre los electores. Pero los republicanos sufrieron fuertes derrotas en la Cámara de Representantes, por lo que a principios de enero perderán el control de la misma.Por ahora, siguen necesitando el apoyo demócrata a fin de aprobar cualquier proyecto de ley en el Senado. Los demócratas han manifestado su oposición a otorgar a Trump el dinero que quiere para el muro.Este año, los senadores llegaron a un acuerdo bipartidista destinado a brindar solamente mil 600 millones de dólares. Se desconoce cómo se obtendrá la diferencia.En entrevista con el Daily Caller, el miércoles Trump dejó entrever la posibilidad de forzar la suspensión de actividades en caso de no conseguir lo que quiere.“Tendré que ver cómo se desarrolla esto. Pero tal vez esté dispuesto a cerrar el Gobierno”, dijo Trump. “Creo que lo que está sucediendo es horrible y, ya saben, la construcción del muro es en etapas más pequeñas, podemos construirlo muy pronto”.El jueves el senador Richard J. Durbin, el demócrata número dos en el Senado, dijo no esperar que los demócratas accedan a más de los mil 600 millones de dólares que han autorizado para el año fiscal 2019.