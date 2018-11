Deja tormenta invernal 8 muertos en EU

Una fuerte tormenta invernal que se mueve hacia la mitad oeste del país se ha cobrado ocho vidas y dejado sin energía decenas de miles de personas, publicó CNN.Una turbulenta mezcla de lluvia, nieve y hielo que inicialmente afectó al medio oeste, causó estragos este jueves desde el sur hasta el noroeste del país. La ola de frío hizo que se cerraran escuelas, generó retrasos de varias horas para los viajeros y cientos de cancelaciones de vuelos.Esta tormenta de invierno de temporada temprana traerá más nieve, granizo y lluvia helada a la parte central de los Apalaches en todo el noroeste este viernes. Se espera que haya una fuerte caída de nueve en los estados del norte del medio atlántico y del noroeste. En algunas partes de Pensilvania y Nueva Inglaterra, los residentes podrían ver caer entre 15 y 30 centímetros de nieve, según dijo el Servicio Nacional del Clima.Más de 292 mil hogares estaban sin energía eléctrica este viernes en la mañana en Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia, Virginia Occidental y Pensilvania, según Poweroutage.us.El invernal clima contribuyó a accidentes de tránsito en los que murieron personas en varios estados, dijeron las autoridades.Una mujer de 60 años murió el jueves en el condado Miami, en Indiana, después de que perdiera el control de su vehículo y se estrellara al conducir en una vía resbalosa, dijo la Policía del estado en un comunicado.Una persona también murió en Canton, Ohio, y. otra más en Maryland, dijo la Policía.En Mississippi, un bus de turismo se estrelló el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a varias más. El sargento Joseph Miller, de la Patrulla de Tránsito de Mississipi dijo que el bus que llevaba 46 personas viajaba desde Huntsville, Alabama, hasta Tunica, Mississippi.El resto de los ocupantes fueron llevados a hospitales del área con una variedad de heridas. La causa del accidente estuvo relacionado con el clima, dijo Miller.La Patrulla de Tránsito de Arkansas reportó dos incidentes separados en los que tres personas murieron después de perder el control de sus vehículos en calles congeladas.Durante varias horas, los accidentes de tránsito dejaron a los conductores atascados en el puente George Washington, que conecta Manhattan con el norte de Nueva Jersey. Las carreteras resbaladizas paralizaron el servicio de transporte mientras los pasajeros esperaban a los autobuses que no podían llegar a la ya saturada terminal de autobuses de Port Authority.La Policía estatal de Nueva Jersey dijo que respondió a 555 accidentes de vehículos motorizados y ayudó a mil 27 conductores este jueves.“Si no tienen que salir, por favor quédense en casa para que los equipos de carreteras puedan tratar las vías”, dijo la Policía en un comunicado. “Si tienen que salir, por favor, conduzcan despacio y dense más tiempo para llegar a su destino”.En Elizabethtown, Pensilvania, algunos buses escolares no pudieron llevar a casa a los estudiantes debido a los cierres de vías y “condiciones de viaje inseguras”. Los conductores se vieron obligados a devolverlos a los colegios del Distrito Escolar de Elizabeth donde fueron mantenidos en un “ambiente como de refugio” hasta que los padres llegaran a recogerlos.

