Estados Unidos- El presidente Donald Trump expresó su vasto conocimiento sobre las leyes de identificación de votantes este miércoles cuando dijo que para comprar una caja de cereal se requiere identificación.Mientras se siguen contando los votos para las elecciones de mitad de periodo a gobernador de Georgia, junto con un recuento de votos para los cargos de gobernador y senador en Florida, Trump ha afirmado sin fundamento que los agentes demócratas están intentando robar la elección. El mismo gobernador de Florida, Rick Scott (republicano), dijo a fines de la semana pasada que no había evidencia de fraude electoral.Trump insistió en una entrevista con The Daily Caller este miércoles en pedir más leyes de identificación de votantes."Los republicanos no ganan y eso es debido a votos potencialmente ilegales", dijo Trump, sin pruebas. "Cuando las personas se ponen en la fila, no tienen absolutamente ningún derecho de voto y andan rondando. Algunas veces van a su automóvil, se ponen un sombrero diferente, se ponen una camisa diferente, entran y votan nuevamente. Nadie se lleva nada. Es realmente una desgracia lo que está pasando"."Si compras una caja de cereal, debes llevar una identificación de votante" puntualizó.Hay mucho que desempacar aquí, que The Daily Caller no hizo.¿Está diciendo el presidente que para comprar cereal se requiere identificación? ¿Tal vez él está haciendo referencia a que algunas empresas requieren una identificación con foto cuando pagan con un cheque personal? O tal vez quiere sugerir que para ciertas personas, una caja de cereal en sí misma podría servir de identificación (los estamos viendo, Toucan Sam, Tony the Tiger, Cap'n Crunch y ese conejo Trix).Esta es al menos la segunda vez que el presidente sugiere que se necesita identificación para comprar comestibles. En un mitin de julio en Florida, Trump se jactó de su supuesto conocimiento tanto de las leyes de identificación como de las compras."Saben, si salen y quieren comprar comestibles, necesitas una foto en una tarjeta. Necesitas identificación", dijo Trump en ese momento.La declaración de julio hizo que incluso The New York Times preguntara: ¿alguna vez ha comprado este hombre en una tienda de comestibles? La publicación habló con amigos cercanos y asociados personales de Trump, quienes no pudieron confirmar que el presidente haya comprado en una tienda de comestibles.