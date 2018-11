Juicio a 'El Chapo': Hasta sobornaba a la Interpol, asegura Zambada

El Chapo y su cártel de Sinaloa sobornaban a la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando solo en sobornos en la Ciudad de México 300 mil dólares mensuales, dijo el jueves un testigo clave del gobierno en el juicio del capo, informó AFP."Jesús El Rey Zambada, empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de capo narco Ismael Mayo Zambada García, co-fundador de la organización criminal junto a El Chapo, detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de este proceso que durará unos cuatro meses", agrega la agencia noticiosa.El Rey, que controlaba la actividad del cártel en la Ciudad de México, indica AFP, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuradoría General de la República (PGR) en la capital mexicana, a la policía federal de caminos que maneja también puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y "a Interpol también"."Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300 mil dólares por mes", contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja.Zambada dijo que también pagó aproximadamente en 2004 un soborno de 100 mil dólares al general Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido de El Chapo."Yo iba a importar cocaína de Colombia por el estado de Guerrero, platiqué de esto con El Chapo Guzmán Loera y con mi hermano Mayo, y El Chapo me dijo 'ahí está el general Toledano, es amigo mío, vaya a verlo y dele 100 mil dólares de mi parte'", contó el Rey."Se los mandaba regalar, y me dijo que lo saludara y le mandara un abrazo", agregó.El Chapo, de traje oscuro y corbata, escuchó con atención el veredicto de su exaliado y hoy colaborador del gobierno estadounidense, que comenzó el miércoles de tarde y debe continuar todo el día.Extraditado a Estados Unidos hace 22 meses, el Chapo, de 61 años, es acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.La defensa asegura que el Chapo es el chivo expiatorio de "corruptos" gobernantes mexicanos y de agentes de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que le tendieron una trampa. Y aseguran que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa era el Mayo Zambada, no el Chapo.Pero El Rey asegura que El Chapo y su hermano Mayo eran socios y ambos grandes jefes del cartel, coordinaban los sobornos de funcionarios y también pagaban a sicarios para cometer asesinatos.

