Reivindica preso de EU 90 asesinatos

Dallas— Samuel Little, un homicida de 78 años preso en una cárcel de Texas, podría convertirse en uno de los asesinos en serie más letales en la historia de Estados Unidos, al reivindicar la muerte de más de 90 personas en cuatro décadas.Hasta ahora, las autoridades pudieron confirmar la responsabilidad de Little en más de 30 homicidios.Sin embargo, Little -también conocido como Samuel McDowell- ha revelado información sobre el asesinato de más personas a lo largo del país en las últimas décadas.Fue declarado culpable en 2014 del homicidio de tres mujeres en California y sentenciado a tres cadenas perpetuas en esa entidad.En septiembre pasado fue llevado a Texas para confrontar las acusaciones de haber matado a una mujer en la comunidad de Odessa en 1994, donde aporto datos sobre el homicidio y de la víctima.Las autoridades lo acusaron formalmente esta semana de la muerte de Denise Christie Brothers, de 38 años, registrada en Odessa en ese año.Un investigador de Texas usó su caso como un catalizador para continuar ganando confianza e información de Little para resolver docenas de otros casos, según un comunicado de Bobby Bland, procurador del condado de Ector, que abarca la ciudad de Odessa en el suroeste de Texas.Investigadores de diversos departamentos de policía del país comenzaron a viajar a Texas para hablar con McDowell sobre casos de homicidios no resueltos.Desde entonces, Little ha proporcionado a los investigadores detalles sobre una "multitud" de asesinatos que pudo haber cometido entre 1970 y 2005 en Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Illinois, Ohio, California, Indiana, Arizona, Nueva México y Carolina del Sur.De ser declarado culpable de los asesinatos sobre los que proporcionó información Little sería confirmado como uno, si no es que el más importante, de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Estados Unidos, dijo Bland.