Contingente en frontera 'prácticamente completo', asegura Pentágono

Washington.- El contingente de efectivos militares de Estados Unidos apostados en la frontera con México está "prácticamente completo", con una cifra actual de 5 mil 800, sostuvo el jueves el número dos del Pentágono.Esa cifra es mucho menos de los 10 mil a 15 mil soldados que según el presidente Donald Trump serían necesarios para resguardar la frontera frente a lo que llamó una "invasión" de migrantes.El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, habló con la prensa al día siguiente de la visita de su jefe, el secretario de Defensa, Jim Mattis, a la tropa apostada cerca de la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. Mattis defendió el empleo de los militares para la seguridad fronteriza.Mattis dijo que en una semana a 10 días más, las fuerzas apostadas en la frontera en Texas, Arizona y California habrán cumplido con las tareas encomendadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), aunque se esperaban nuevos pedidos.Shanahan se limitó a decir que aparentemente no sería necesario enviar más efectivos."Estamos prácticamente completos en cuanto a la cantidad de gente que está allá", dijo a la prensa en el Pentágono. Agregó que el plazo para poner fin a la misión es el 15 de diciembre, pero "eso siempre se puede enmendar".En su visita a los soldados en el sur de Texas el miércoles, Mattis se negó a revelar el costo calculado de la misión.En sus declaraciones más extensas sobre una misión organizada a las prisas, Mattis dijo que responde a un patrón que se remonta a inicios del siglo XX. Señaló que en 1916, el presidente Woodrow Wilson envió decenas de miles de efectivos de la Guardia Nacional y el ejército a la frontera después de una incursión mexicana en Estados Unidos al mando del general Francisco "Pancho" Villa.Más recientemente, añadió, los presidentes George W. Bush y Barack Obama enviaron efectivos de la Guardia Nacional, aunque no en vísperas de una elección.Mattis no dijo cuándo terminaría la misión.Además de 5 mil 800 efectivos militares en la zona de la frontera, 2 mil 100 soldados de la Guardia Nacional brindan apoyo desde abril.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.