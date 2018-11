Aventaja republicano en Florida

Tallahassee– La amarga batalla en Florida por un escaño del Senado federal se encamina a un recuento manual que exige la ley después de que una revisión inicial mostrara que al gobernador Rick Scott y al senador Bill Nelson sólo los separan unos cuantos miles de votos.Sin embargo, la contienda por la gobernación, que generó gran atención entre el público, parece haber llegado a su fin después de que un recuento efectuado con máquinas demostró que la ventaja del republicano Ron DeSantis sobre el demócrata Andrew Gillum es lo suficientemente amplia como para evitar tener que recurrir al recuento manual.Gillum, quien reconoció su derrota el día de la elección sólo para retractarse después, dijo en un comunicado que “no ha terminado hasta que cada voto legal sea contado”.Hasta ahora, el recuento ha estado plagado de problemas, y un baluarte demócrata en el sur de Florida fue incapaz de terminar el recuento mecánico al vencer el plazo del jueves debido a fallas en las máquinas. Un juez federal rechazó la petición de extenderlo.“Hicimos un esfuerzo heroico”, dijo la supervisora electoral de Palm Beach, Susan Bucher. Si el condado tuviera tres o cuatro horas más, habría cumplido con el plazo, agregó.Mientras tanto, autoridades electorales en otro condado urbano en el área de Tampa Bay decidieron no entregar los resultados de su recuento mecánico, que tuvo 846 menos votos que los contados originalmente.La semana pasada les ordenaron a los condados hacer un recuento mecánico en tres contiendas a nivel estatal debido a que los márgenes de diferencia eran demasiado estrechos. La siguiente fase es una revisión manual de las boletas que no fueron contadas por las máquinas para ver si hay forma de dilucidar la intención del electorado.Se han presentado múltiples demandas relacionadas con el recuento, muchas de ellas interpuestas por Nelson y los demócratas. La batalla legal molestó al juez federal de distrito Mark Walker, quien criticó al estado el jueves por no prever reiteradamente problemas electorales. Agregó que la ley estatal sobre los recuentos parece violar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que decidió la presidencia en el 2000.“Hemos sido el hazmerreír del mundo, elección tras elección, y elegimos no solucionar esto”, dijo Walker en la corte.Walker ventiló su enojo hacia los legisladores estatales y los funcionarios del condado Palm Beach, diciendo que debieron haberse asegurado de tener equipo suficiente listo para lidiar con este tipo de recuento. Sin embargo, dijo que no podía extender el plazo para el recuento porque no sabía cuándo terminaría el condado Palm Beach con su trabajo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.