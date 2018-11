Magalia, California— Hace diez años, cuando dos incendios forestales se acercaban a la localidad de Paradise, los residentes huyeron en sus vehículos pero se atoraron en un embotellamiento. Ante ello, las autoridades diseñaron un plan de evacuación escalonado, el cual utilizaron frente a un incendio la semana pasada.Sin embargo, los planes cuidadosamente elaborados de Paradise rápidamente se convirtieron en un éxodo en pánico el 8 de noviembre. Algunos sobrevivientes dijeron que, para cuando recibieron las alertas, las llamas ya estaban demasiado cerca y apenas pudieron escapar. Otros señalaron que no recibieron ninguna advertencia.Ahora, con por lo menos 63 personas muertas y más de 630 desaparecidas en el incendio forestal más letal en Estados Unidos en un siglo, las autoridades enfrentan cuestionamientos sobre si aplicaron el enfoque adecuado.Lo ocurrido también es una lección para otras comunidades en el oeste del país que podrían verse amenazadas a medida que el cambio climático y los bosques con exceso de maleza contribuyen a unas temporadas de incendios más grandes y destructivas.Reeny Victoria Breevaart, que vive en Magalia, una comunidad boscosa con 11.000 habitantes ubicada al norte de Paradise, dijo que no pudo recibir alertas porque los celulares no funcionaban. También se quedó sin electricidad.Poco más de una hora después de que se emitió la primera orden de evacuación a las 8 de la mañana, dijo, sus vecinos acudieron a la puerta de su casa para decirle: ``Tienes que irte de aquí".Shari Bernacett, que con su esposo administraba un parque de casas rodantes en Paradise donde también vivía, recibió un texto que le ordenaba evacuar.``En cuestión de minutos, las llamas estaban a nuestro alrededor", comentó.Bernacett empacó dos bolsas de lona mientras su esposo y otro vecino tocaban las puertas de cada casa rodante, gritándole a la gente que tenía que abandonar el lugar. La pareja tomó a su perro y manejó entre llamas de cuatro metros (12 pies) de altura para lograr escapar.Tras el desastre, los sobrevivientes dijeron que las autoridades necesitan diseñar un plan para contactar a los residentes que no tienen señal en el celular en el terreno montañoso o que ni siquiera poseen uno.En su defensa, el jefe del Departamento de Policía del condado de Butte, Kory Honea, dijo que las órdenes de evacuación se emitieron a través de 5.227 correos electrónicos, 25.643 llamadas telefónicas y 5.445 mensajes de texto, además de los avisos en las redes sociales y el uso de altavoces.Cuando el servicio telefónico dejó de funcionar, las autoridades acudieron a los vecindarios con megáfonos para decirle a la gente que evacuara y que eso salvó algunas vidas.Honea manifestó que estaba muy ocupado con la emergencia y la recuperación de restos humanos para analizar cómo había salido la evacuación. Pero indicó que fue una situación que avanzó con rapidez y que había sido muy grande y caótica, además de que no había suficientes elementos del orden público para salir y alertar a todos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.