Washington— La representante Nancy Pelosi afirmó el jueves que tiene suficiente apoyo entre sus colegas para convertirse en la próxima líder de la Cámara baja, cuando surgió el primer indicio de oposición de una demócrata de Ohio, la representante Marcia Fudge, quien afirmó que está considerando una candidatura."Entra, el agua está perfecta", dijo Pelosi, descartando la idea de que Fudge era una amenaza. Cuando se le preguntó si tenía los 218 votos necesarios para ganar la oradora, ella dijo enfáticamente: "Sí".Pelosi es considerada por sus colegas como excepcionalmente hábil, y muchos demócratas dicen que sigue siendo la favorita favorita para regresar al puesto en enero.Sus comentarios surgieron mientras la pelea sobre si debería ser la líder de la Cámara baja se está calentando entre sus colegas, exponiendo profundas divisiones sobre el papel del género en el liderazgo en un momento en que la llamada "ola rosa" devuelve al partido a la mayoría de la Cámara.El miércoles, algunos de los críticos de Pelosi, que han sido ridiculizados como #CincoTiposBlancos en Twitter, plantearon la idea de poner a otra mujer en el puesto y nombraron a Fudge, ex presidenta del grupo de congresistas afroamericanos.Aunque muchos demócratas no consideran a Fudge como un desafío serio para Pelosi, cualquier oposición podría complicarle la vida, porque varios demócratas han dicho que, aunque están indecisos, no tienen a nadie más por quien votar.Una oferta de Fudge les daría una opción. Y más de una docena de demócratas ya han dicho que se oponen a Pelosi, que es de California.Fudge dijo a The Washington Post el jueves que estaba "abrumada" con el apoyo que había recibido de sus colegas. Un prominente oponente de Pelosi, el representante Tim Ryan de Ohio, aseguró que había hablado con Fudge en varias ocasiones a lo largo del día."Hay muchas mujeres realmente competentes con las que podemos reemplazarla", dijo, enumerando los nombres de Fudge, la Representante Karen Bass de California y la Representante Cherie Bustos de Illinois, que se postula para dirigir el Comité de Campaña del Congreso Demócrata.Pelosi hizo historia en 2007 cuando, después de un voto unánime de su comité, tomó el primer puesto como líder de la Cámara.La división actual sobre su liderazgo es especialmente sorprendente entre las mujeres, que representan dos tercios de los recién llegados demócratas de primer año.Parece tanto generacional como ideológico, con mujeres mayores casi universalmente en apoyo de Pelosi, y algunas jóvenes recién llegadas, especialmente centristas de los estados ganados por el Presidente Donald Trump en 2016, cuestionando el papel que debe desempeñar el género.En muchos aspectos, la división sobre Pelosi se hace eco de la campaña de nominación presidencial de 2016 de Hillary Clinton, quien obtuvo un apoyo mucho más fuerte entre las mujeres mayores, ya que las más jóvenes apoyaron a Bernie Sanders.Celinda Lake, una encuestadora que asesora a muchas candidatas, entre ellas algunos de los recién llegados de la Cámara de Representantes, dijo que muchos, incluidos algunos progresistas, estaban discutiendo qué hacer con Pelosi."Creo que para las mujeres mayores del baby boom ella representa el cambio", dijo Lake. "Para los miembros más jóvenes, ella representa el statu quo".

