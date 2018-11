Busca nominado a ICE aprobación pese a oposición de demócratas

Washington.- Probablemente lo que más inquiete el jueves a Ronald D. Vitiello durante su audiencia de confirmación en el Senado no sea si se convierte en el próximo director de Inmigración y Aduanas —sino si la corporación permanece intacta, informó The New York Times.Se espera que Vitiello se tope con una fuerte oposición al menos por parte de varios demócratas que han exigido que Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desaparezca por implementar las políticas inmigratorias de línea dura de la administración Trump.En el Congreso hay iniciativas de ley con las que se pretende abolir el ICE de acuerdo con un plan impulsado por representantes demócratas. Y en misiva dirigida en junio a Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interna, 19 investigadores de alto nivel de ICE exigieron que la corporación se divida. Los agentes dijeron que las medidas implementadas por la administración Trump contra los migrantes indocumentados habían limitado su capacidad de actuar contra amenazas para la seguridad nacional, pornografía infantil y delitos trasnacionales.Las personas que han trabajado con Vitiello, quien desde junio ha fungido como el director en funciones de la corporación, señalaron que era un líder tranquilo y cortés dispuesto a colaborar con quienes tengan opiniones opuestas. De confirmarse su nombramiento, sería el primer director permanente de la administración Trump en ICE.Funcionarios de la dependencia dijeron que en los últimos meses Vitiello se ha reunido con senadores de ambos partidos. Como director en funciones, ha asumido un enfoque discreto en el ICE y llevando a cabo las políticas de detención inmigratoria del gobierno de Trump.Vitiello lleva más de 30 años en las fuerzas del orden, iniciando su carrera en 1985 como agente de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas. Ha fungido asimismo como subcomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, donde dio la cara por los esfuerzos de la corporación para construir el muro fronterizo.

