Donald herido por las elecciones y nervioso por Mueller, se retira de sus deberes tradicionales como presidente

Durante las semanas de este otoño, un exuberante presidente Trump viajó incansablemente para celebrar jubilosos mítines de campaña —a veces hasta tres por día—, en los estados donde su presencia probablemente ayudaría a los republicanos en las votaciones, publicó Los Ángeles TimesPero su estado de ánimo aparentemente ha cambiado, ya que ha tomado medida de la reacción electoral que los votantes presentaron el 6 de noviembre. Con la certeza de que la mayoría de los demócratas entrantes irán tras sus declaraciones de impuestos e investigarán sus acciones, y la posibilidad de que se finquen acusaciones adicionales por parte del consejero especial, Robert S. Mueller III, Trump se ha ocultado tras un caparazón de amargura y resentimiento, según múltiples fuentes de la administración.Tras bambalinas, según dicen, el presidente ha despotricado en contra de varios auxiliares, desde asistentes de bajo rango de la prensa hasta altos funcionarios. “Está furioso”, dijo un funcionario de la administración. “La mayoría de los empleados le sacan la vuelta”.El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, pintó la imagen de un presidente meditabundo “tratando de decidir a quién culpar” por las derrotas electorales de los republicanos, aun cuando, inverosímil y públicamente, sigue reclamando victoria.El jefe de Estado de la Casa Blanca, John F. Kelly y Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, quienes son sus aliados cercanos, “parecen estar a punto de abandonar sus cargos”, según dijo el funcionario, señalando las recientes filtraciones en to0rno al tema. Sin embargo, el funcionario advirtió que las decisiones en torno al personal nunca son definitivas hasta que el propio Trump tuitee la noticia —a menudo justo después de que la ex estrella del reality show, famoso por decir “¡Estás despedido!” le indique a Kelly que informe a la persona que ha quedado fuera del gabinete.Y, según una fuente ajena a la Casa Blanca. que ha hablado recientemente con el presidente, el informe del Wall Street Journal de la semana pasada, el cual confirmó el papel central de Trump durante la campaña de 2016 al organizar de manera discreta los pagos hechos a dos mujeres que alegaban haber tenido relaciones extramaritales con él pareció haberlo puesto en peor humorEn público, Trump ha estado cada vez más ausente en los últimos días, excepto en Twitter. Canceló sus planes de viaje y envió a funcionarios del Gabinete y asesores a eventos en su lugar —incluyendo al Vicepresidente Mike Pence, quien fue enviado a Asia para las cumbres anuales que se celebran en dicho país en noviembre, y a las que casi siempre han asistido los presidentes anteriores.El rey de Jordania, Abdullah II, estuvo en Washington el martes y se reunió con el secretario de Estado Michael R. Pompeo, pero no con el presidente.También el martes, el secretario de Defensa, James N. Mattis, anunció planes para viajar el miércoles a la frontera entre México y Estados Unidos para visitar a las tropas que Trump ordenó enviar ahí el mes pasado en lo que aparentemente es una misión de defensa contra una caravana de migrantes centroamericanos que se desplazan a través de México, y que aún se encuentran cientos de millas de distancia de Estados Unidos.Según los informes, Trump había considerado hacer dicho viaje, pero decidió no hacerlo. Tampoco ha hablado de la caravana desde las elecciones de mitad de período, después de convertirla en un tema central en sus últimas semanas de campaña.

