Insta Trump al Congreso a enviar proyecto de leyes de sentencia obligatoria

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, brinda su apoyo a la reescritura de las leyes de prisión y sentencia de la nación el miércoles, abriendo un camino potencial pero estrecho para aplicar la reforma de justicia penal más significativa en una generación, dijo que 'era lo correcto'.Trump estaba flanqueado por legisladores republicanos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros que han cabildeado por los cambios.Instó al Congreso a que le envíe sin demora un proyecto de ley final para firmar. Y en una referencia a las políticas duras contra el crimen adoptadas por el presidente Bill Clinton, Trump dijo que la legislación comenzaría a revertir partes del "proyecto de ley del crimen de Clinton" que tuvo un efecto "muy desproporcionado y muy injusto" en negros americanosSu apoyo podría dar cobertura política a los republicanos desconfiando de reducir algunas reglas de sentencia de línea dura por drogas y otros delitos, y permitir a los patrocinadores de la legislación reunir una coalición de republicanos y demócratas moderados a tiempo para presentar un proyecto de ley antes de fin de año, y antes Se asienta el nuevo, dividido Congreso.Pero incluso con Trump a bordo, los proponentes ahora deben competir con una ventana que se reduce rápidamente para presentar un proyecto de ley complicado con amplias implicaciones para el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Hasta el miércoles por la mañana, muchos senadores aún no habían visto un borrador del proyecto de ley, y se pensaba que muchos conservadores estaban firmemente en contra."No nos queda mucho tiempo", dijo a los reporteros el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la mayoría, el miércoles. McConnell se había comprometido previamente a asumir el proyecto de ley si tenía al menos 60 senadores que lo apoyaban. Pero agregó que dada la fecha, también tendría que "ver cómo se compara con nuestras otras prioridades al final de nuestra sesión".Jared Kushner, el yerno del presidente y el principal defensor del paquete de justicia penal dentro de la Casa Blanca, presentó el martes el acuerdo tentativo a Trump. El presidente fue inicialmente no comercial pero luego ofreció un firme sí, según la administración y los congresistas informados sobre la reunión.El paquete legislativo tentativo, denominado First Step Act, se basa en un proyecto de ley de revisión de la prisión aprobado abrumadoramente este año por la Cámara de Representantes al agregar cambios que comenzarían a desbaratar algunas de las políticas federales duras contra la delincuencia de los años 80 y 90, que delincuentes afroamericanos encarcelados a tasas mucho más altas que los delincuentes blancos.Los cambios incluyen acortar las sentencias mínimas obligatorias para algunos delitos no violentos relacionados con las drogas y cambiar la pena de "tres ataques" a 25 años de prisión perpetua. Le darían a los jueces una mayor capacidad para usar las llamadas válvulas de seguridad para eludir los mínimos obligatorios en algunos casos. Y el proyecto de ley aclararía que el llamado mecanismo de apilamiento que hace que sea un delito federal poseer un arma de fuego mientras se comete otro delito, como un delito relacionado con las drogas, debería aplicarse solo a las personas que hayan sido condenadas anteriormente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.