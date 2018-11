California- Dentro de la sede de Menlo Park, California, en Facebook, los principales ejecutivos se reunieron en la sala de conferencias con paredes de cristal de su fundador, Mark Zuckerberg. Fue en septiembre de 2017, más de un año después de que los ingenieros de Facebook descubrieran en su sitio actividades sospechosas relacionadas con Rusia, una advertencia temprana de la campaña del Kremlin para interrumpir las elecciones estadounidenses de 2016. Investigadores federales y del Congreso se estaban acercando a la evidencia que implicaría a la compañía.Pero no fue el desastre que se avecina en Facebook lo que enojó a Sandberg. Fue el jefe de seguridad de la red social, Alex Stamos, quien había informado a los miembros de la junta de la empresa el día anterior que Facebook aún no había contenido la infestación rusa. La sesión informativa de Stamos había provocado un interrogatorio humillante en la junta de Sandberg, directora de operaciones de Facebook, y su jefe multimillonario. Parecía considerar la admisión como una traición."¡Nos arrojaron debajo del autobús!", Le gritó a Stamos, según las personas que estaban presentes.El choque de ese día provocaría un ajuste de cuentas: para Zuckerberg, para Sandberg y para el negocio que habían construido juntos. En poco más de una década, Facebook ha conectado a más de 2.200 millones de personas, una nación global en sí misma que reformó las campañas políticas, los negocios de publicidad y la vida cotidiana en todo el mundo. En el camino, Facebook acumuló uno de los repositorios de datos personales más grandes de la historia, un tesoro de fotos, mensajes y "me gusta" que impulsaron a la compañía a ingresar a la lista Fortune 500.Pero a medida que se acumula evidencia de que el poder de Facebook también podría ser explotado para interrumpir las elecciones, difundir propaganda viral e inspirar campañas de odio mortíferas en todo el mundo, Zuckerberg y Sandberg tropezaron. Inclinados en el crecimiento, la pareja ignoró las señales de advertencia y luego trató de ocultarlas de la vista del público. En los momentos críticos de los últimos tres años, fueron distraídos por proyectos personales, y pasaron las decisiones de seguridad y políticas a los subordinados, de acuerdo con los ejecutivos actuales y anteriores.Cuando los usuarios de Facebook se enteraron la primavera pasada de que la compañía había comprometido su privacidad en su prisa por expandirse, permitiendo el acceso a la información personal de decenas de millones de personas a una firma de datos políticos vinculada al presidente Trump, Facebook trató de desviar la culpa y ocultar el alcance del problema.Y cuando eso fracasó, ya que el precio de las acciones de la empresa se desplomó y se enfrentó a una reacción de los consumidores, Facebook se lanzó al ataque.

