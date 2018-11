La demanda de CNN contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y contra varios consejeros es específicamente sobre el acceso del periodista Jim Acosta a la Casa Blanca, pero el caso podría tener repercusiones más allá de CNN.“Este es un caso muy, muy importante”, dijo el afamado abogado Ted Olson, que está representando a CNN. Fue el pase de prensa de Acosta el que fue suspendido esta vez, pero “podría pasarle a cualquier periodista por cualquier político”, dijo Olson.Sí. Acosta se dio cuenta que su ‘hard pass’ del Servicio Secreto, que agiliza su entrada y salida de la Casa Blanca, había sido suspendido el miércoles 7 de noviembre. Al día siguiente también se le negó un ‘pase por un día’ para entrar a la Casa Blanca. Y el fin de semana fue apartado de un evento presidencial en el que se conmemoraba el final de la Primera Guerra Mundial en Francia.La demanda argumenta que los derechos de Acosta y de CNN consagrados en la Primera y Quinta Enmienda están siendo violados con la sanción. Abogados están pidiéndole al jurado “una inmediata restauración de las credenciales de prensa y del ‘hard pass’ de Acosta”, además de una declaración de que la acción del gobierno fue “inconstitucional, una violación de la Primera Enmienda y del cláusula del debido proceso que está en la Quinta Enmienda”.La secretaria de Prensa Sarah Sanders, una de las seis demandadas en este caso, dijo este martes que “esto es solo más alarde por parte de CNN, y nos defenderemos vigorosamente contra esta demanda”. Sanders criticó a Acosta por, según ella, actuar de manera poco profesional y acaparar el micrófono en la conferencia de prensa la semana pasada. Pero ella no se refirió a los problemas legales que se nombran en la demanda de CNN.Acosta es uno de los reporteros más agresivos en criticar a Trump, algo que ha hecho que gane tantos fanáticos así como críticos. Trump le llamó la atención durante la conferencia de prensa del 7 de noviembre. Ambos se enfrentaron por la retórica de Trump sobre la migración, y luego Acosta trató de cambiar el tema y hacerle una tercera pregunta sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Cuando el presidente le dio la palabra a otro reportero, una becaria de la Casa Blanca fue a tomar el micrófono que Acosta tenía, pero Acosta se rehusó a entregarlo inmediatamente. Él hizo su pregunta y luego le dio el micrófono a la becaria.En un comunicado anunciando la suspensión del pase de prensa de Acosta, Sanders dijo que el gobierno “nunca tolerará que un reportero ponga sus manos sobre una joven que solo trata de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca”. Pero el video del evento muestra que Acosta no la maltrató. Él dijo incluso “perdón, señora”, cuando la joven fue por el micrófono.Para apoyar su razonamiento, Sanders tuiteó un video distorsionado de la conferencia de prensa que no muestra la situación completa. El mismo video fue publicado por una personalidad de InfoWars dos horas después. InfoWars es medio de comunicación radical de extrema derecha con una historia de publicar contenido lleno de odio y teorías de la conspiración.Dos días después, el propio Trump dudó del razonamiento de Sanders: él dijo que Acosta “no fue amable con esa joven”, pero, “no lo suspendo porque haya sido excesivo, ya saben, horrible”. Luego siguió quejándose sobre el comportamiento de Acosta en general.Sanders ya no dice que Acosta puso sus manos sobre la becaria. En un comunicado del martes, la secretaria de Prensa dijo que “físicamente se rehusó a entregar” el micrófono. Por supuesto, los reporteros frecuentemente tratan de hacer preguntas de seguimiento en ruedas de prensa.Sanders continuó diciendo que “esta no es la primera vez que este reportero se ha rehusado inapropiadamente a ceder a otros reporteros”. Y agregó: “Si no hay control de este tipo de comportamientos, esto impide la habilidad del presidente, del personal de la Casa Blanca, y miembros de los medios, llevar a cabo su trabajo”.Este es, aparentemente, un nuevo razonamiento de por qué le revocaron el pase de prensa a Acosta.“Los periodistas no pueden ser silenciados, censurados o intimidados. Así es. La Casa Blanca no puede salirse con la suya”, dijo Olson en una entrevista este martes.Olson y otros consejero externo de CNN, Theodore Boutrous, dijo que ellos creen que CNN tiene un caso muy fuerte. Los abogados de la industria concuerdan. George Freeman, jefe del Media Law Resource Center, dijo que “la retaliación del presidente contra Acosta no fue por una razón apropiada, por no hablar de una razón convincente requerida constitucionalmente”.La demanda de CNN dice que “la deducción razonable de la conducta de los acusados es que han revocado las credenciales de Acosta como una forma de discriminación basada en el punto de vista y en represalia por el ejercicio de la actividad protegida de la Primera Enmienda por parte de los demandantes".Según el analista legal de CNN Paul Callan, “la Primera Enmienda es muy clara en esto, que la prensa tiene el derecho legal de reportar y expresar las opiniones sobre la conducta del presidente”.Una solución tanto a corto como a lago plazo. Inmediatamente CNN quiere que un juez emita una orden de restricción temporal y un requerimiento para que el acceso de Acosta a la Casa Blanca sea restaurado.La cadena también quiere que un juez falle que la acción la Casa Blanca fue inconstitucional y que no puede volver a pasar.“Una restricción temporal es una medida a corto plazo que tendrá efecto hasta que, por ejemplo, un requerimiento preliminar sea emitido”, dijo Jonathan Peters, profesor de leyes en la Universidad de Georgia.La suspensión solo aplica a Acosta. Todos los demás reporteros de CNN, productores y fotoperiodistas asignados a cubrir la Casa Blanca siguen trabajado desde sus lugares asignados.El juez Timothy J. Kelly, asignado por Trump, tomará el caso. Este miércoles se hará una audiencia sobre la orden de restricción temporal en horas de la tarde. Pero la batalla legal podría durar un poco más. En el evento que no haya acuerdo, CNN irá a juicio.