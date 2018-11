Afirma estudio que ventaja militar de EU se ha deteriorado

Estados Unidos ha perdido a nivel peligroso su ventaja militar y potencialmente podría perder alguna guerra con China o con Rusia, de acuerdo con el informe presentado ayer por una comisión bipartidista creada por el Congreso a fin de evaluar la estrategia de defensa de la administración Trump, publicó The Washington Post.La Comisión Nacional para la Estrategia de Defensa, conformada por exfuncionarios republicanos y demócratas de primer nivel elegidos por el Congreso, evaluó la Estrategia Nacional de Defensa 2018, con la cual se ordenó una vasta reorganización de las fuerzas militares estadounidenses a efecto de competir con Pekín y con Moscú en una era cuando se ha renovado la competencia entre potencias.Si bien avaló los objetivos de la estrategia, la comisión advirtió que Washington no está actuando con suficiente presteza ni invirtiendo bastante para implementar la visión, arriesgándose a un deterioro aun mayor de la superioridad militar estadounidense que se transforme en emergencia sobre seguridad nacional.Al mismo tiempo, de acuerdo con la comisión, China y Rusia quieren dominar en sus regiones y ser capaces de proyectar poder militar a nivel mundial, con planes de defensa dirigidos directamente a Estados Unidos.“Existe un fuerte temor a la autocomplacencia, a que la gente se haya acostumbrado tanto a que Estados Unidos logre lo que desea en el mundo, incluyendo militarmente, que no se esté poniendo atención a los signos de alerta”, dijo Kathleen H. Hicks, exfuncionaria de primer nivel del Pentágono durante el gobierno de Obama y una de las comisionadas.La comisión de 12 personas presentó un desalentador panorama en la seguridad nacional, uno en el cual las fuerzas militares estadounidenses que durante decenios gozaron de un incuestionable dominio no están obteniendo los recursos, la innovación y la fijación de prioridades necesarios para que sus líderes superen a China y a Rusia en la contienda por el poderío militar que recuerda a la Guerra Fría.En Europa, Asia y Medio Oriente el equilibrio militar se ha modificado de manera perjudicial para Estados Unidos, afectando la confianza de los aliados del país y elevando la probabilidad de un conflicto armado, determinó la comisión después de revisar documentos clasificados, recibir informes del Pentágono y entrevistar a altos funcionarios de defensa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.