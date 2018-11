Juicio a 'El Chapo': Jeffrey Lichtman, el abogado que salpicó a la política mexicana

El abogado defensor Jeffrey Lichtman afirmó el martes que Joaquín "El Chapo" Guzmán no fue realmente el líder del Cártel de Sinaloa, acusado de haber enviado toneladas de cocaína a Estados Unidos, publicó El Universal.Lichtman terminó este miércoles su declaración, en la que insistió que Ismael "El Mayo" Zambada era el verdadero líder del cártel y pensar que lo fuera Guzmán era “un mito”.Jeffrey Lichtman, quien ahora está al frente de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un abogado que se ha hecho famoso por librar a algunos de los más importantes capos de la mafia estadounidense.De acuerdo con su propia página de internet, Lichtman es conocido a nivel nacional por su exitosa defensa a clientes de alto perfil.Y se posicionó en lo más alto en el mundo de las leyes, tras lograr la nulidad de cuatro juicios por asociación delictiva en contra de John Gotti, el líder de la familia criminal Gambino y el último gran mafioso en los Estados Unidos.A finales de la década de 1980, John A. Gotti entró en la mafia familiar.Cuando su padre entró en la cárcel, se encargó de la organización de forma interina, cumpliendo los mandatos que llegaban desde prisión. Eso contó en unas memorias publicadas en 2015.El caso más significativo en su evasión de la justicia se produjo en 2005, cuando la superó tres veces por fraude e intento de secuestro. La fiscalía decidió tirar la toalla.La táctica utilizada por su abogado, Jeffrey Lichtman (quien ahora está al frente de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán), fue descrita como “muy inteligente”: simplemente aceptó haber formado parte de la mafia, organización que había abandonado cuando sucedieron los hechos que se le imputaron.Funcionó, y llevó a la fama al abogado, que fue considerado un “genio legal”.Lichtman y su despacho tienen amplia experiencia en defender a acusados por fraude fiscal, extorsión, crimen organizado, soborno, secuestro, narcotráfico, asesinato, conspiración, distintos delitos por arma de fuego y lavado de dinero.De acuerdo al sitio web de Lichtman, hasta de las derrotas se puede lograr una victoria, ya que cuando uno de sus clientes se declara culpable, es porque se ha logrado un acuerdo con la fiscalía y se evitó el riesgo de perder un juicio.Hoy el destacado abogado, encabeza la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán y este martes durante el juicio lanzó una bomba, al asegurar que el Cartel de Sinaloa había pagado sobornos a las administraciones del ex presidente Felipe Calderón y del actual mandatario, Enrique Peña Nieto y dejar en claro que la organización sigue operando bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada.Lichtman nació el 5 de junio de 1965 en Newark, Nueva Jersey, hijo de una familia judía.Estudió Derecho en la escuela de leyes de la Duke University y se sabe que es aficionado al béisbol y simpatizante del presidente Donald Trump.El pasado 20 de agosto, Joaquín "El Chapo" Guzmán añadió a su equipo de defensa al abogado Jeffrey Lichtman, quien ya tenía experiencia defendiendo a miembros de la mafia de Estados Unidos.Otros clientes famosos de Lichtman han sido los raperos The Game y Fat Joe, ambos involucrados en casos de violencia.Junto con el abogado Eduardo Balarezo encabeza la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York.Su inclusión en el equipo legal de El Chapo fue cuestionada por la fiscalía que en un momento alegó posible “conflicto de intereses” debido a que habría representado “tres potenciales testigos cooperantes” que serán llamados durante el juicio.

