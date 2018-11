Piden frenar ejecución de mexicano en EU

La defensa del mexicano Roberto Moreno Ramos interpuso este miércoles dos apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como un esfuerzo de última hora para frenar su ejecución programada para las 18:00 horas de este miércoles en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas.Danalynn Recer, abogada de Moreno Ramos y directora del Centro de Defensa de la Región del Golfo, grupo con sede en Houston que atiende la defensa de reos en pena de muerte, explicó que las apelaciones son dos peticiones para que se revisen fallos de cortes inferiores que se negaron a atender las irregularidades registradas en el caso del mexicano.Una de las apelaciones señala al máximo tribunal judicial del país revisar la negativa de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito a la moción para tener acceso a las cortes y a un debido proceso.La segunda apelación solicita revisar el fallo de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, la cual niega atender las quejas de Moreno Ramos, privándolo de sus derechos constitucionales fundamentales.De no proceder los recursos ni las peticiones para posponer la ejecución, hechas por organismos de derechos humanos y el Gobierno de México, al gobernador de Texas, Greg Abbott, Moreno Ramos recibirá la inyección letal a las 18:00 horas de este miércoles."(El sentenciado) está programado para ser ejecutado por el estado de Texas a pesar del hecho de que ningún miembro de algún jurado, tribunal o ninguna otra autoridad ha considerado nunca una sola pieza de evidencia o un solo argumento para salvar su vida", aseguró la abogada defensora.Asimismo, la defensora indicó que Moreno Ramos se enfrentó a un juicio prácticamente solo, ya que ni la Policía ni sus abogados se comunicaron con su familia en California ni le informaron al Gobierno de su país de origen, México, sobre su arresto."El jurado que decidió que el señor Moreno Ramos debía morir no recibió ninguna información sobre su vida. El abogado del juicio no realizó ninguna investigación de historia de vida, ni de mitigación", manifestó Racer."No se presentó un solo testigo durante la fase de penalización del juicio. En la discusión final, el abogado ni siquiera mencionó al señor Moreno Ramos ni le pidió al jurado que le perdonara la vida", añadió.La abogada indicó que, posteriormente, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas nombró a un abogado sin experiencia en el tema de la pena capital, además de que no prestó ayuda para representar a Moreno Ramos en los procedimientos estatales posteriores a la condena.El abogado de entonces no realizó ninguna investigación, no cumplió con el plazo de presentación y presentó una petición que no presentó una sola reclamación de exención posterior a la condena, señaló.Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de haber dado muerte con golpes de martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail, de 7, y a su hijo Jonathan de 3, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad fronteriza de Progreso.Los cuerpos de los tres fueron encontrados semanas después enterrados bajo el baño de la casa donde vivían.Moreno Ramos fue detenido semanas después del crimen, para ser cuestionado luego de que los parientes de su esposa comenzaran a preocuparse.De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos asesinó a su familia para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los homicidios.Al ser cuestionado por la Policía, el mexicano confesó haber dado muerte a su esposa, pero dijo que lo había hecho después de que ella matara a sus dos hijos.De aplicársele la pena máxima, el sentenciado se convertiría en el reo mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos y en el onceavo dentro del estado de Texas desde que se reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.