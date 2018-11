Juicio a 'El Chapo': Aplazado por renuncia de un jurado

Nueva York.- Los alegatos iniciales en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron aplazados debido a un problema para completar el jurado.Uno de los jurados seleccionados para el panel en Nueva York fue excusado poco antes del comienzo del juicio el martes. La razón no fue revelada.Los abogados de las dos partes y el juez trataban ahora de seleccionar un remplazo de entre un grupo de jurados potenciales que habían sido considerados previamente pero no pasaron la selección final.No estaba claro cuánto tomará el proceso.Uno de los abogados de El Chapo dijo que está listo para defenderlo y que no tiene nada que probar.Eduardo Balarezo habló con periodistas el martes cuando entraba al edificio de la corte federal en Brooklyn donde se realizará el juicio.El proceso se desarrolla en medio de intensas medidas de seguridad. La esposa de Guzmán también ingresó al edificio para los alegatos iniciales.Guzmán ha estado en confinamiento solitario y se le ha prohibido ver a su esposa por temores de que pueda enviarles mensajes a sus cohortes.Entre la evidencia en el juicio están declaraciones de testigos que la fiscalía dice arriesgan retribución. Habrá además abundante evidencia de crímenes cometidos por carteles de la droga en México, sobre contrabando de cocaína y sobre las fugas de Guzmán de cárceles.Su arresto y extradición a Estados Unidos sacudió el bajo mundo mexicano y ha ocupado titulares en México.Si resulta convicto, enfrentaría hasta cadena perpetua.

