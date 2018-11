Presiona Melania para despedir a asesora

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, presionó este martes a su marido, el Presidente Donald Trump, para que despida a su asesora adjunta de seguridad nacional debido a la forma en cómo se manejó su viaje a África, dijeron dos fuentes cercanas a la Casa Blanca, difundió Reuters.De acuerdo a la agencia noticiosa, dos asesores presidenciales dijeron que Trump estaba considerando destituir a la asesora adjunta de seguridad nacional, Mira Ricardel, aunque hasta este martes por la tarde la funcionaria seguía en su oficina del ala oeste de la Casa Blanca.Reuters también citó e a EFE en su información.La oficina de Melania Trump tomó la medida inusual de emitir un comunicado en el que dijo que Ricardel debería ser removida. Si bien históricamente se sabe que las Primeras Damas presionan a sus maridos por asuntos oficiales, no suelen emitir declaraciones al respecto."Es la posición de la Oficina de la Primera Dama que ella ya no merece el honor de servir en esta Casa Blanca", dijo Stephanie Grisham, portavoz de Melania, en una breve declaración.El comunicado no ofreció una razón por la que la Primera Dama quería que Ricardel fuera despedida, pero varios funcionarios dijeron que estaba relacionado con el viaje que Melania realizó en octubre al continente africano, donde Melania utilizó polémicos atuendos criticados en redes sociales por ser considerados similares a los usados por conquistadores europeos.La petición de Melania se produce en medio de los rumores que indican que Trump estaría considerando despedir a su jefe de Gabinete, John Kelly, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, entre otros.

