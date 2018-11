Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió nuevamente este martes sus críticas a su homólogo francés, Emmanuel Macron, al asegurar que tiene bajos niveles de popularidad a la vez que subrayó que fue Estados Unidos el que rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial."Emmanuel Macron sugiere construir su propio Ejército para proteger Europa frente a Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial -¿Cómo le fue a Francia? Estaban empezando a aprender alemán en París antes de que llegase Estados Unidos. Pagando por la OTAN o no", ironizó el mandatario en su cuenta de Twitter.Desde su llegada a la Casa Blanca, el republicano ha exigido a los socios de la OTAN que aumenten su presupuesto militar, ya que considera que es excesivo e injusto el gasto con el que carga el Gobierno estadounidense para proteger a sus aliados.El mandatario estadounidense afirmó que el problema es que Macron sufre de un muy bajo nivel de popularidad en Francia, con 26 por ciento, y un desempleo de casi el 10 por ciento."Por cierto, no hay un país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa y ¡hacen bien! ¡Hagamos a Francia Grande de Nuevo!, agregó Trump, imitando su lema de campaña electoral.En París, durante los actos de conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial el fin de semana, el presidente francés sostuvo que el patriotismo es justo lo contrario del nacionalismo, al agregar que el nacionalismo lo traiciona.Las palabras de Donald Trump se producen apenas un día después de regresar de Francia, a donde viajó para dicha celebración.Su llegada arrancó con polémica, ya que luego de aterrizar el viernes en París, escribió un mensaje en Twitter en el que consideraba muy insultante que Macron propusiese un Ejército europeo para protegerse a sí misma de Estados Unidos, China y Rusia.Durante el fin de semana, ambos líderes sostuvieron un encuentro bilateral en el que buscaron bajar la tensión."Creo que tuvimos una discusión muy clara. Él (Trump) está en favor compartir mejor las cargas dentro de la OTAN. Estoy de acuerdo con eso. Y creo que para compartir mejor las cargas, todos nosotros necesitamos más a Europa", subrayó el mandatario francés posteriormente, en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.No obstante, el líder galo eludió calificar el mensaje de su homólogo estadounidense del viernes como un error y señaló que prefiere llevar a cabo sus labores diplomáticas a través de discusiones directas, y no mediante tuits, el medio de comunicación favorito del republicano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.