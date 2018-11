Podrían vientos complicar incendio en el sur de California

Malibu.- Ante el regreso de peligrosos los vientos Santa Ana, los bomberos se apresuraban a contener un devastador incendio que ha quemado cañones pintorescos y residencias de celebridades cerca del mar en el sur de California.Los socorristas aprovecharon que este fin de semana no sopló mucho el viento y contuvieron el siniestro Woolsey en un 30%, un avance en comparación a hace unos días. Pero al menos 435 infraestructuras - la mayoría casas - se han quemado y las brasas sueltas podrían dispersarse y provocar más destrucción, dijeron funcionarios.El incendio va desde el norte de Los Ángeles hasta el océano Pacífico.Los bomberos tuvieron que apagar dos nuevos incendios el lunes, a la vez que trataban de contener las llamas en las zonas oriente y occidente, que habían avanzado por cañones secos en Malibu y sus alrededores, quemando a su paso mansiones de celebridades y modestas casas rodantes.Se prevé que los vientos secos y calientes soplen hasta el miércoles, aunque no tan fuertemente como la semana pasada. Los vientos, aunados a las altas temperaturas, maleza reseca y falta de lluvias son los ``ingredientes perfectos`` para que el incendio crezca explosivamente por todo el estado, dijo Chris Anthony, jefe de división del Departamento de Protección de Bosques e Incendios en California.``He estado realizando este trabajo durante 31 años y probablemente en los últimos cinco años, quizás siete, cada año parece empeorar``, dijo el jefe Scott Jalbert a The Associated Press.El siniestro ha quemado más del 80% de terrenos del Servicio Nacional de Parques en el Área Nacional de Recreación de las Montañas de Santa Mónica, dijeron funcionarios.

