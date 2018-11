Avanzan demócratas en Cámara baja

Lo que en un principio se vio como una ligera mayoría demócrata en la Cámara de Representantes se ha convertido en uno más fuerte: el partido ha ganado 32 escaños hasta el momento y parece estar en camino de ganar entre 35 y 40 una vez que se haya completado todo el conteo de las elecciones intermedias.En tanto, las pérdidas demócratas en el Senado parecen menos serias que una semana antes, luego de que Kyrsten Sinema fuera declarada ganadora en Arizona este lunes.Ahora parece que es probable que el partido pierda al menos uno o dos asientos, en lugar de tres o cuatro como temían el día de las elecciones.Los cambios en el electorado sugieren que el Presidente Donald Trump tendría un largo camino por recorrer hacia su posible reelección en 2020, ya que en varios estados del medio oeste en los que ganó en 2016 podría perder, así como en los estados que una vez fueron republicanos en el suroeste del país adoptan mayor tendencia demócrata.Ante tal escenario, la estrategia del Mandatario de evadir la división racial y de despertar la alarma sobre la migración irregular no logró levantar a su partido, en tanto los mensajes demócratas sobre el cuidado de la salud afectaron al beneficio que los republicanos esperaban obtener de una economía fuerte.David Winston, encuestador republicano que asesora a líderes del Congreso, aseguró que su partido no debería usar las victorias en el Senado para documentar las graves pérdidas en la Cámara baja con mujeres, jóvenes, votantes independientes y votantes latinos, así como los avances demócratas en los suburbios y las personas mayores."No perdimos el Senado, pero perder por los márgenes que hicimos con muchos de estos grupos es insostenible", aseguró Winston.Sin embargo, también hay señales de advertencia para los demócratas: el Partido Republicano continúa en su ascenso en las zonas rurales de Estados Unidos, dando a los conservadores una ventaja duradera en el Senado, donde los estados menos poblados tienen una influencia muy desproporcionada con respecto a sus números de votantes.En caso de que los demócratas no puedan reducir la fuerza de los republicanos en áreas alejadas de las grandes ciudades, es posible que tengan muchas dificultades para recuperar la cámara alta en 2020.En esta elecciones intermedias, los republicanos demostraron una tenacidad en dos de los estados más grandes del país, Ohio y Florida, lo que le dio al Presidente una importante posición en el mapa presidencial.Las elecciones intermedias han sido pautas imperfectas para los comicios presidenciales elecciones presidenciales: en 2010, los demócratas fueron derrotados en los estados de la región central de Estados Unidos y en Florida, con lo que perdieron el control de la Cámara, solo para prevalecer convincentemente en la carrera presidencial dos años después.Pero por ahora, el panorama general de los comicios intermedios de 2018 es el de un país en proceso de cambio político, el cual cambia principalmente a la desventaja de Donald Trump.

