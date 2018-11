Insiste Trump en quejas contra aliados de EU

París.- El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó el lunes que "se logró mucho" en sus reuniones con jefes de estado o gobierno en París el fin de semana, pero reiteró sus ya conocidos reclamos contra los aliados tradicionales del país.Dijo que Estados Unidos paga millones "para proteger a otros países y no obtenemos nada a cambio sino Déficits Comerciales y Pérdidas". Añadió que "es hora de que estos países muy ricos paguen a Estados Unidos por su gran protección militar o se protejan a sí mismos".Durante la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en París, el presidente que se enorgullece de proclamarse "nacionalista" estuvo aislado de los demás, aunque estaba en un continente donde el populismo que él propugna está en ascenso.Inició su visita con una fuerte crítica al llamado del presidente francés Emmanuel Macron a crear una fuerza de defensa europea, llegó solo a los diversos eventos y pasó buena parte de su tiempo oculto en la residencia de su embajador en París. El domingo, escuchó un discurso sobre los peligros del aislamiento nacionalista y regresó a casa cuando comenzaba la Cumbre por la Paz.A dos años de asumir, Trump ha trastornado drásticamente décadas de política exterior estadounidense, para consternación de los aliados. Macron por su parte advirtió el domingo que los "antiguos demonios" que provocaron la Primera Guerra Mundial y millones de muertes volvían a levantar cabeza.Macron, quien impulsa el fortalecimiento de las organizaciones y cooperación multinacionales desdeñadas por Trump, pronunció una reprensión apenas velada del trumpismo en el evento central, una reunión de decenas de gobernantes en la Tumba del Soldado Desconocido al pie del Arco de Triunfo.En su discurso, Macron habló del auge del populismo en Estados Unidos y Europa y exhortó a sus colegas a no volverle la espalda."El patriotismo es el opuesto exacto del nacionalismo: el nacionalismo es una traición al patriotismo", dijo Macron. Añadió que cuando las naciones ponen por delante sus propios intereses y toman la actitud de "qué me importan los demás (...), borran lo más precioso que puede tener una nación... sus valores morales".Trump, que ha dejado bien en claro lo poco que le interesan los grandes acuerdos multilaterales, escuchó con gesto adusto a Macron, quien se considera el adversario de los sentimientos nacionalistas que se han apoderado e Hungría y Polonia, entre otros países.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.