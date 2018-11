Whitaker y la empresa de patentes acusada de fraude en la que trabajó

El año pasado, investigadores federales revisaron si Matthew G. Whitaker, como miembro del Consejo de Asesoría de una empresa de patentes de Miami acusada de cometer fraude contra sus clientes, participó para tratar de ayudar a silenciar a los críticos de la empresa, amenazándolos con alguna acción legal, de acuerdo a dos personas que tuvieron conocimiento del caso, publicó The Washington Post.Whitaker, quien fue nombrado esta semana por el presidente Trump como procurador general interino, ocasionalmente prestó sus servicios como asesor legal externo a la empresa World Patent Marketing, escribiendo una serie de cartas en su representación.La relación que tuvo Whitaker con esa corporación fue sorpresiva para funcionarios de alta jerarquía del Departamento de Justicia y la Casa Blanca.En octubre del 2017, cuando la Comisión Federal de Comercio citó a Whitaker para que entregara sus registros relacionados con la empresa, no les proporcionó la información, argumentando que estaba muy ocupado mudándose de Iowa a Washington para desempeñar su nuevo trabajo.En ese tiempo, Whitaker se estaba preparando para tomar posesión como secretario del entonces procurador general Jeff Sessions.Otro miembro del Consejo de Asesoría, que también prestó sus servicios legales a la empresa, el abogado Eric Creizman, con sede en Nueva York, también recibió el citatorio y entregó los registros relacionados con la empresa.“Yo creo que uno tiene que responder a los citatorios. Si uno está ocupado eso no le da el derecho de evadirlos”.Al final de cuentas, los investigadores de la Comisión no obtuvieron la evidencia ni las comunicaciones internas que demuestren que Whitaker sabía acerca de las falas promesas de la empresa para ayudar a los inversionistas a patentar y comercializar sus ideas.Sin embargo, este viernes The Wall Street Journal reportó que el FBI había abierto una investigación penal contra World Patent Marketing, y publicó un correo electrónico que recibió una víctima de la empresa de un especialista del Buró.En el correo electrónico fechado en julio del 2017, indicó que el FBI estaba investigando el asunto, junto con el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, por lo que invitó a esa persona a llamar a una línea telefónica para hablar sobre sus experiencias con la empresa.En la investigación, el FBI hizo notar que Scott Cooper, el director general de la empresa, utilizó la amenaza de una acción legal para impedir que los clientes publicaran sus quejas en línea o ante el Buró de Mejores Empresas.A un hombre que se quejó con Cooper acerca de la empresa y amenazó con demandarla ante el Buró de Mejores Negocios, Whitaker le advirtió que “podrían haber graves consecuencias penales si lo hacía”. También le dijo acerca de su anterior puesto como fiscal federal en el sur de Iowa y agregó la imagen del logo de su despacho legal.Cuatro días después, la empresa entabló una demanda contra el hombre de Nueva York, alegando que había difamado a Cooper e intentó extorsionarlo.La demanda de la empresa hizo notar que Whitaker intervino en el asunto a petición personal de Cooper.Posteriormente, se llegó a un acuerdo sobre la demanda fuera de la corte.

