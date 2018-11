Florida- Se prevé que el conteo de votos no oficial en los comicios de Florida esté listo el sábado a mediodía, lo cual podría derivar en recuentos en las muy disputadas contiendas por la gobernación y el escaño en el Senado federal.En juego está la reñida y cáustica lid por la banca de la cámara alta entre el gobernador republicano Rick Scott y el demócrata Bill Nelson, que la tiene actualmente. La contienda por la gobernación entre el exrepresentante republicano Ron DeSantis y el alcade demócrata de Tallahassee, Andrew Gillum, también podía ser sujeta de recuento.Los recuentos reflejan la profunda división en el electorado en un estado que desempeñará un papel crucial en los comicios de 2020 y determinará si Nelson regresará a Washington para un cuarto período o si los republicanos reforzarán su mayoría en el Senado.Gillum reconoció su derrota frente a DeSantis el martes por la noche, pero cuando el margen de diferencia en los resultados comenzó a ser menor, dijo que cada voto debería contar. DeSantis ha dicho poco acerca del recuento y en lugar de ello está procediendo como si hubiera ganado los comicios, nombrando a un equipo de transición y preparándose para asumir el puesto en enero.La contienda por el escaño de Nelson ha sido mucho más acalorada: ambas partes han presentado demandas y han intercambiado críticas. Scott ha dicho que Nelson está tratando de robarse las elecciones, mientras que Nelson está acusando a Scott de intentar impedir que los funcionarios electorales cuenten cada una de las boletas. El presidente Donald Trump ha intervenido en favor de Scott, calificando la situación como "una desgracia".Scott le había pedido al Departamento Policial de Florida que investigara los departamentos electorales en los condados Broward y Palm Beach del sur del estado, ambos de tendencia demócrata, después de que su ventaja disminuyó en el conteo de votos que se extendió el resto de la semana. Sin embargo, una portavoz de la agencia dijo el viernes que no había acusaciones creíbles de fraude y, por lo tanto, no había una investigación en curso.Mientras tanto, el gobernador presentó demandas en los dos condados en un intento por obtener más información sobre cómo estaban siendo contadas las boletas. Nelson interpuso su propia demanda federal el viernes, con la intención de postergar el plazo que vence el sábado para presentar los resultados electorales no oficiales.Los jueces respaldaron a Scott en fallos emitidos el viernes por la noche, ordenándoles a los supervisores electorales en los dos condados que dieran a conocer la información sobre el conteo de votos que el gobernador solicita.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.