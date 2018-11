Amaga Trump con quitar pase a reporteros

Washington- El presidente estadunidense, Donald Trump, sugirió que más periodistas podrían perder su acceso a la Casa Blanca tras su decisión de retirar las credenciales al corresponsal de CNN, Jim Acosta, por considerar irrespetuoso su comportamiento hacia la Presidencia."Cuando estás en la Casa Blanca. Este es un lugar muy sagrado para estar. Este es un lugar especial. Tienes que tratar a la Casa Blanca con respeto. Tienes que tratar a la Presidencia con respeto", dijo el Mandatario a reporteros, asegurando que ningún periodista tiene garantizado el acceso.Sin embargo, Trump insultó ante las cámaras a una periodista de la misma cadena televisora, cuando ésta le preguntó si con la renuncia del Fiscal General Jeff Sessions busca controlar la investigación del Fiscal independiente Robert Mueller sobre una posible colusión entre su campaña y el Gobierno de Rusia."Qué pregunta estúpida es esa. Te veo bastante. Tú haces muchas preguntas estúpidas", contestó a la corresponsal Abby Phillip.Cuando otro periodista le preguntó si la prohibición sobre Acosta para que cubra la Casa Blanca será permanente, Trump dijo que no ha tomado una decisión, pero pareció sugerir que otros periodistas podrían correr la misma suerte."En lo que a mí respecta, no he tomado esa decisión, pero también podrían ser otros (periodistas)", aseveró el Gobernante estadunidense.La noche del miércoles pasado, la Casa Blanca anunció el retiro de las credenciales a Acosta como corresponsal ante la Casa Blanca, negándole de manera efectiva su ingreso a las instalaciones, y con ello su cobertura como corresponsal en jefe.La vocera presidencial Sarah Sanders aseguró que la suspensión se debió a que Acosta agredió a una empleada de su oficina durante la confrontación que protagonizó con el Mandatario en una rueda de prensa en la que Trump calificó al reportero de ser una persona "terrible".

