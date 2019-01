'Si alguien me regala un carro, regreso la camioneta'

Chihuahua— El diputado local del Partido Encuentro Social, Misael Máynez, ofreció una rueda de prensa en la Torre Legislativa en la que reiteró que la camioneta de lujo Yukon que actualmente utiliza, y por la que diputados de Morena lo acusan de corrupción, pertenece al Congreso del Estado, y justificó su uso al asegurar que él no tiene vehículos de su propiedad, por lo que comentó: “Si a mí alguien me regala un carro, con mucho gusto regreso la camioneta, yo no tengo vehículo propio”.A este comentario y ante la pregunta de su opinión acerca de la sugerencia de su compañero diputado, Benjamín Carrera Chávez, para que se devuelvan dichos vehículos y se utilicen los personales, destacó que “los ciudadanos comunes en ocasiones no alcanzan a comprender la lógica del trabajo de un diputado”, pues explicó que él viaja tres veces por semana entre Ciudad Juárez y Chihuahua y realiza otros viajes a distintos municipios del estado.“He ido, en estos tres meses que hemos estado en el cargo, tres veces a Parral, cuatro veces a Casas Grandes, tres veces a Delicias. Entonces el que alguien diga, pues usa tu carro o tu vehículo, yo preguntaría y lo digo con mucho respeto, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a invertirle 200 mil pesos que puede costar un carro y saben que lo van a dejar ahí, porque digo, meterle 10 mil kilómetros casi por mes al carro, en tres años, pues prácticamente es un dinero que uno va a dejar ahí”, acotó.Señaló que lo que sería una incongruencia es que el vehículo no se utilizara para el ejercicio propio de su encargo, mientras que justificó que se trate de un vehículo de este tipo debido a que se acompaña de un nutrido equipo para sus diligencias.Sobre el apresurado cambio de propietario de la camioneta en entredicho, aseguró que se trata de un vehículo usado que pertenece al Congreso del Estado, por lo que el nombre del particular que aparecía anteriormente era el de la antigua dueña del vehículo.Asimismo aseguró que su voto a favor de la reestructura de la deuda fue por convicción, ya que, dijo, la reestructura conseguiría un ahorro de 2 mil millones de pesos al Estado, al buscar una opción que les ofrecía menos intereses por parte de una distinta institución financiera que pagaría a la que ya se debe con el fin de abatir el déficit presupuestal.

