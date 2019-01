'Si alguien me regala un carro, con gusto regreso camioneta', Máynez

.- El diputado local del Partido Encuentro Social, Misael Máynez ofreció una rueda de prensa en el Congreso, tras la polémica generada a raíz de una denuncia por haber recibido una camioneta a cambio de su voto a favor de la reestructuración de la deuda del Estado, ley de ingresos y presupuesto de egresos, misma en la que aseguró que se trata de una prestación laboral y a pregunta expresa de si no podría usar su propio vehículo aseguró que no tiene uno.“Si a mí alguien me regala un carro, con mucho gusto regreso la camioneta, yo no tengo vehículo propio”, fueron las palabras del diputado a lo que añadió que los ciudadanos comunes en ocasiones no alcanzan a “comprender la lógica del trabajo de un diputado”.Explicó que él viaja tres veces por semana entre Ciudad Juárez y Chihuahua, entre otros municipios.“He ido, en estos tres meses que hemos estado en el cargo, tres veces a Parral, cuatro veces a Casas Grandes, tres veces a Delicias. Entonces el que alguien diga, pues usa tu carro o tu vehículo, yo preguntaría y lo digo con mucho respeto, ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a invertirle 200 mil pesos que puede costar un carro y saben que lo van a dejar ahí, porque digo meterle 10 mil kilómetros casi por mes al carro, en tres años, pues prácticamente es un dinero que uno va a dejar ahí”, acotó.Señaló que la incongruencia radicaría en que el vehículo no se utilizara para el ejercicio de los legisladores y acotó que tampoco podría ser un auto compacto, puesto que lleva siempre una nutrida comitiva.Sobre el apresurado cambio de propietario de la camioneta en entredicho, señaló que se trata de un vehículo usado, que pertenece al Congreso del Estado, por lo que el nombre del particular que aparecía anteriormente era el de la antigua dueña del vehículo.Asimismo aseguró que su voto a favor de la reestructura fue por propia convicción y explicó que no se trata de endeudar más al estado, sino que buscaron la opción que les ofrecía menos intereses por parte de la institución financiera hacia el estado.