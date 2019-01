Empresa también ofrecía servicios de seguridad privada

Chihuahua— Tres meses después de haber recibido el pago de 23 millones 200 mil pesos de recursos públicos que salieron de las arcas de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) de Chihuahua, cuando fungía como titular Marcelo González Tachiquín, la empresa “Explocean, S. de R.L. de C.V.”, recibió una sanción de parte de la Secretaría de Gobernación consistente en la suspensión por un mes de la autorización para prestar el servicio de seguridad privada.Según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 25 de agosto de 2015, el entonces director general de Seguridad Privada de la Segob, Luis Antonio Arámbula Martínez, le impuso la sanción a la citada empresa el día 20 de julio de ese mismo año, bajo el expediente administrativo número 209/2014.“La sanción consistente en suspensión de los efectos de la autorización para prestar servicios de seguridad privada, por el periodo de un mes; por la contravención al artículo 32, fracción XVI, de la Ley Federal de Seguridad Privada”, refiere textualmente y donde aparece la firma de Juan Antonio Arámbula.El 13 de abril de 2015, es decir, tres meses y siete días antes, según afirmó la Fiscalía General del Estado en la primera audiencia de formulación de cargos contra de Marcelo González Tachiquín, éste, junto con otros servidores públicos estatales involucrados, participó en la simulación de un contrato por la prestación de servicios de “Asesoría técnica y financiera, análisis de recuperación y/o reextructura y/o regularización con base a la determinación de incremento o déficit al presupuesto del Fondo de Aportación para la Educación”.Este contrato por 23 millones 200 mil pesos se depositó a favor de la empresa “Explocean S. de R.L. de C.V.”, recursos que salieron de la cuenta bancaria número 4044107993 de la institución HSBC, y según expusieron los agentes del Ministerio Público ante el juez local Luis Carlos Flores Morales, se benefició directamente al cuñado del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto identificado como Juan José Chimal.Los números telefónicos de la empresa “Explocean S. De R.L. De C.V” no fueron atendidos ayer.El Diario pudo verificar la existencia de tres domicilios distintos de la citada empresa moral inscritos en diversas páginas de negocios.Dos están ubicados en la capital del país y otro más en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.Con respecto al domicilio ubicado en la calle Leibinitz número 14 en la colonia Anzures en la Ciudad de México, se establece en la página www.infobel.com, el número telefónico 55 52 2470747 en el cual ayer no respondieron.Asimismo otro domicilio ubicado en la calle Rubén Dario 1247 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, indica el número telefónico 33 36 415550 donde no hubo respuesta.Según la sanción publicada por la Segob el 25 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en contra de la empresa “Explocean”, ésta tiene un domicilio matriz ubicado en la calle Guillermo González Camarena, núm. 1600, 4to. Piso, Oficina 90, Col. Centro Cd. Santa Fe, C.P. 01210, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, pero no refiere un número telefónico.

