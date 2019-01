Ante alta incidencia de accidentes piden regreso de fotomultas

Chihuahua.- Ante el cada vez mayor número de accidentes automovilísticos en la capital que dejan como consecuencia de 6 a 12 muertos por mes, el Consejo de Vialidad pugnará por el regreso de las “fotomultas”, medida que, según Carlos Orozco presidente del citado organismo, incidió positivamente disminuyendo las estadísticas de accidentes y muertes.“Tenemos un promedio de 6 a 12 muertos al mes y la mayoría de los accidentes obedecen al exceso de velocidad que en ocasiones se combina con el consumo de alcohol y el uso del teléfono celular. Estos son los principales factores que están generando múltiples accidentes viales no solo localmente sino a nivel nacional”, señala Orozco.Tan sólo en el lapso del 1 de diciembre al 6 de enero, según datos de la Comisión Estatal de Seguridad, se atendieron 2 mil 362 percances en la ciudad que dejaron como saldo 12 personas muertas y 31 lesionados de gravedad, 216 lesionados leves y 780 arrestados por conducir en estado de ebriedad. Lo anterior representa 22 millones 368 mil 138 pesos en daños materiales.“Estamos convencidos de que las fotomultas son una herramienta útil. Hemos revisados las estadísticas de antes, durante y después de la aplicación de las mismas y los mejores número, es decir cuando hubo menos incidentes, fueron en los 10 meses que estuvieron vigente. Había orden en el periférico de la Juventud y en la vialidad Sacramento, por ejemplo, los automovilistas sabían de la existencia de la cámara y eso de entrada inhibe la conducta inadecuada, por eso es que el consejo está de acuerdo en que deben regresar. Desafortunadamente el tema se politizó y los políticos a veces no piensan en vidas sino en votos y se quitaron”, señala Orozco.Reconoce que es necesario hacer algunas adecuaciones al sistema y sobre todo transparentar el destino de los recursos que se recauden a través de las multas además de abatir la corrupción vía “mordidas”.“La función no debe ser recaudatoria. Se tienen que hacer ajustes. Nosotros propusimos montos escalonados en los cobros de acuerdo a la velocidad en la que el auto circule. Establecer tarifas según la infracción. También dejar las cámaras fijas porque sabemos los puntos donde la gente se está matando por el exceso de velocidad. Dentro de la Ley de Vialidad debe existir de nuevo. Como consejo no nos vamos a rendir y se buscará que se legisle. Quisiera invitar a los diputados a un funeral como el de la señora del mustang rojo que murió aplastada por otro vehículo el 9 de noviembre, para que vean las consecuencias terribles que la imprudencia y los factores ya mencionados dejan. En octubre ya habíamos rebasado el número de muertos, por lo que no debemos quedarnos con los brazos cruzados”, apunta.De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad. Los accidentes viales, además, constituyen una de las principales causas de mortalidad en todos los grupos etarios, principalmente entre personas de entre 15 y 19 años.Según estas mismas estimaciones, 93 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos y si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, los traumatismos viales se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos al año. En el continente americano las lesiones relacionadas con incidente tránsito constituyen la causa de 154,089 muertes cada año, lo que representa el 12 por ciento del total de las muertes en el tránsito a nivel mundial (OMS, Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2015).De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.Entre las intervenciones eficaces, la OMS destaca la incorporación de las características de la seguridad vial en la utilización de la tierra, la planificación urbana y la planificación del transporte; el diseño de carreteras más seguras y la exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad vial para los nuevos proyectos de construcción; el mejoramiento de las características de seguridad de los vehículos; el fomento del transporte público; el control eficaz de la velocidad a cargo de la policía y mediante el uso de medidas de descongestión del tráfico; el establecimiento y observancia de leyes armonizadas a escala internacional que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco y de los sistemas de retención para niños; la fijación e imposición de límites de alcoholemia a los conductores; y el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los accidentes de tránsito.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.