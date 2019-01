Chocan en Congreso por gestión social

Chihuahua— El Congreso del Estado dio a conocer que realizará gestión social directamente en 200 colonias de Chihuahua capital, Aldama y Aquiles Serdán, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Delegación Regional Federal, a través del programa “Congreso del Pueblo”.Así lo dio a conocer el secretario de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado, Omar Holguín Franco. Explicó que es una de las facultades de la Secretaría que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo.Comentó que este programa se le llamó “Congreso del Pueblo”, el cual consistirá en acercarse a la ciudadanía para realizar labores de gestoría; recalcó que hay una brigada en Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad.Dentro de la gestión legal se revisarán los cobros de los servicios básicos, se llevarán pláticas a escuelas en materia de prevención de embarazos, además de realizar afiliaciones al Seguro Popular para quienes no cuenten con servicio médico, entre otras actividades.Omar Holguín aseguró que la función de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales es vincularse con otras dependencias, motivo por el cual en este programa estarán trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social estatal, así como con la Delegación Regional Federal.El personal del poder legislativo solamente realizará la labor de gestión, mientras que las dependencias estatal y federal llevarán los servicios y apoyos para la ciudadanía de las colonias a visitar.Holguín Franco manifestó que se realizaron estudios de campo para verificar qué colonias son las marginadas, con pobreza, carencia de servicios y que se han visto afectadas por la violencia, a donde acudirán con los diputados locales.En tanto, la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez afirmó que la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado no tiene la facultad de gestión debido a que es exclusiva de los diputados.Gámez comentó que la función de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales es recibir las quejas, denuncias, amparos, todo lo jurídico, además de que tienen mucho trabajo como para estar realizando gestorías fuera del Congreso del Estado.Asimismo, la legisladora afirmó que la función de los diputados, además de hacer y reformar leyes, es hacer gestoría que está establecida en la ley orgánica del Congreso del Estado; deben estar pendientes de las necesidades y peticiones de sus distritos.Dijo que la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales está asumiendo facultades que no le corresponden, al crear este programa de gestión.En este sentido, el diputado priista Omar Bazán Flores manifestó que el programa es una buena idea de la Secretaría, siempre y cuando estén involucrados los diputados locales.Aclaró el diputado priista que este programa de gestión es un avance como institución, sin embargo ésta no se puede hacer sin la presencia de los diputados.• Revisarán cobros de servicios básicos• Llevarán programas de prevención de embarazos a escuelas• Realizarán afiliaciones al Seguro Popular

