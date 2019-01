Asume Corral comisión de Seguridad

Chihuahua— El gobernador Javier Corral Jurado asumió el lunes la presidencia de la Comisión Permanente de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde hará equipo con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.Las Comisiones Permanentes tienen como objetivo apoyar en el análisis e instrumentación de las políticas, lineamientos, programas, acciones y demás instrumentos en materia de seguridad pública.El gobernador informó que en la primera sesión del 2019 estuvo presente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional, Franco Fabbri Vázquez. En la Comisión lo acompañan como vocales los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.“Este lunes 7 de enero asumí la presidencia de la Comisión Permanente de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la cual son vocales los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos”, informó.Agregó que en esta primera sesión “hemos dimensionado la relevancia de esta Comisión para el Sistema Nacional, puesto que aquí se modelan y moderan todos los indicadores en cuestión de seguridad pública del país”.Estuvieron presentes además Macedonio Támez Guajardo, coordinador estratégico en seguridad del estado y representante del gobernador de Jalisco, almirante José Antonio Ortiz Guarnero; el comisionado estatal de seguridad y representante del gobernador de Morelos, así como Ulises Pacheco y Agustín Basave, por el estado de Chihuahua.Desde el Congreso de la Unión, gobernadores de todos los partidos de oposición se pronunciaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, siempre y cuando su mando sea civil y no militar, además de que no atente contra el federalismo.Durante su participación en la audiencia pública para discutir el proyecto, coincidieron en que el cuerpo policiaco bajo un mando militar, es apostar a continuar con la militarización en el país, se agravará la crisis de derechos humanos y se desgastará a las Fuerzas Armadas.“El modelo no es entregar en la desesperación el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas desde el status constitucional”, dijo el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral.“La función de la seguridad pública debe permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles”, expresó el emecista Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien se pronunció a favor de que la Guardia Civil sea una solución temporal y de coyuntura.Otras condiciones de los gobernadores son que se acoten los tiempos de operación de la misma y que se aclare cuáles de sus funciones estarán a cargo de la Sedena y cuáles de la Secretaría de Seguridad Pública.Se opusieron, a su vez, a que la Guardia tenga facultades de investigación como el Ministerio Público, y también mostraron su rechazo a que la Federación reglamente la operación de las corporaciones locales.Los mandatarios pidieron, a su vez, que se le dé prioridad al respeto a los derechos humanos, que se revise la concentración de mando que tendrá el Ejecutivo y que se trabaje una legislación secundaria que permita que la Guardia Nacional tenga una ley orgánica.Asimismo, indicaron que es fundamental que, paralelo a la operaciÛn de la Guardia, se fortalezca a las PolicÌas estatales y municipales.“SÌ a un nuevo modelo en materia de seguridad, sÌ a una Guardia Nacional, pero una Guardia Nacional muy clara”, apuntÛ el priista Alejandro Tello, Gobernador de Zacatecas.“Necesitamos fortalecer las PolicÌas estatales y municipales”, apuntÛ el perredista Silvano Aureoles. (Con información de Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.