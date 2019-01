Chihuahua— En entrevista con diferentes medios de comunicación en el exterior de la oficina del fiscal general, Gema Guadalupe Chávez Durán, fiscal anticorrupción, dio a conocer que la unidad a su cargo podría arrancar desde cero pero no se descarta que puedan atraer los llamados expedientes “X”.Estos documentos son las carpetas de investigación que se abrieron en contra de exfuncionarios estatales y municipales de la administración pasada, entre ellos el exgobernador César Duarte, por el robo que sufrieron las arcas del Gobierno del Estado.Dijo que se ve la posibilidad de que empiece con cero carga e iniciar con denuncias actuales, pero no es un decisión ya establecida, “son posibilidades”, dijo.En cuanto a los “expedientes X” mencionó que es un tema de competencia; como ya se empezaron las investigaciones bajo un esquema diferente tienen que ver que no se presente un tema jurídico que se les pueda venir encima y resulte contraproducente, explicó.Mencionó que se encuentran en la etapa de la integración del personal, analizan quien se suma de los investigadores que atendían los “expedientes X”, de otras áreas de la Fiscalía, e incluso personal externo para fortalecer la Fiscalía Anticorrupción. También buscan que equipamiento requieren para echar a volar las áreas.En este momento sus oficinas estarán provisionalmente en la Fiscalía General y en caso de que atraigan los expedientes “X”, se cambiarían a la Casa de Gobierno, donde actualmente llevan esas carpetas.Agregó que ayer se reunió con el fiscal Peniche para establecer cuántos y qué elementos se integrarán a la Fiscalía Anticorrupción que deberán ser capacitados.Adelantó que ya cuenta con un convenio con la embajada americana para la capacitación que necesiten Ministerios Públicos, policías y analistas, esto buscando profesionalizar e incrementar su eficiencia en ese tipo de investigaciones que necesitarán los agentes que se integren.Dio a conocer que ella realizó y presentó un esquema o proyecto de trabajo en el momento de contender, donde se establece el número de policías, analistas, MP y demás que necesita la Fiscalía.Añadió que hasta el momento no han recibido alguna denuncia, es por ello que se encuentran centrados en integrar al personal adecuado para las funciones.Gema Guadalupe Chávez Durán y César Augusto Peniche se reunieron la mañana del lunes en las instalaciones de la FGE.Durante varias horas ambos fiscales mantuvieron una conversación en la oficina de Peniche Espejel, posteriormente recorrieron la Fiscalía e ingresaron a la planta baja e ingresaron a lo que será la oficina de la Fiscal Anticorrupción mientras determinan cuál será su sede.Luego regresaron a la oficina de Peniche para continuar con su reunión.Chávez Durán es titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Chihuahua, cargo que ocupará durante un período de 7 años.Desde el 2017 a la fecha fue directora de Investigación y Procesos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León. Fue Ministerio Público del 2003 a 2010 de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General.

