'Cambio de nombre no exonera a banco'

Chihuahua— El diputado de Acción Nacional, Miguel La Torre, declaró que la compra de Unión Progreso por otra institución financiera no la exonera de todos los señalamientos de corrupción y desvío de recursos durante la pasada administración estatal, cuando incluso el exgobernador del Estado, César Duarte, aceptó que ayudó a la institución al depositar por lo menos 65 millones de pesos.“Aún se tienen que seguir las investigaciones de lo que pasó con ese dinero”, dijo.El legislador comentó que la compra de la institución financiera no cambia lo que ocurrió en la pasada administración, por lo que no puede darse por cerrado el caso. “Unión Progreso arrastra lo ocurrido con Duarte y la investigación debe seguir”, añadió.Dijo que a pesar de que haya cambiada de razón social al ser adquirida por otra empresa, los fondos siguen siendo los mismos y es importante que quede claro que fue lo que ocurrió con el dinero que recibió.El sábado fue anunciado que la institución de crédito Unión Progreso, a la que el exgobernador priista César Duarte Jáquez destinó más de 60 millones de pesos, cambió de nombre a Bancadel y que ahora operará con otra razón social.El nombre Bancadel, según el expediente 1939749 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue concedido por el Gobierno federal en agosto de 2017 y cuenta con una vigencia de 10 años a partir de entonces. Ayer los directivos ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron que operarán como banca en todo el país con la razón social de Bankaool.Datos en poder de este medio agregan que Bancadel cuenta también con nuevos accionistas, entre ellos el financiero Brad Hanson, directivo del corporativo MetaBank, basado en Sioux Falls, en el estado norteamericano de Dakota del Sur. Bancadel se convertirá así en la más reciente denominación de una institución de crédito que, de acuerdo con una denuncia penal presentada en 2014 por la organización Unión Ciudadana ante la Procuraduría General de la República, recibió, a través de un fideicomiso, 65 millones de pesos en 2012 por parte de Duarte Jáquez, que se hizo así accionista de la empresa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.