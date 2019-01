Chihuahua— La Secretaría de Hacienda de Chihuahua es la dependencia que ha acumulado más demandas por despidos injustificados.Cifras entregadas por esa dependencia como respuesta a la solicitud de información número 142032018 indican que desde el inicio de la administración panista –en octubre de 2016– hasta el mes pasado, 339 trabajadores han presentado este tipo de querellas en contra del Gobierno estatal.De esos empleados, 107 laboraban en la Secretaría de Hacienda, cifra que representa el 31 por ciento del número de burócratas que presentaron demanda.La segunda dependencia estatal que recibió el mayor número de demandas por despido injustificado fue la Secretaría de Desarrollo Social, con 39.Le siguen la de Desarrollo Rural, con 37 demandas; la Fiscalía General del Estado (FGE) con 34 y la Secretaría General de Gobierno, con 32.También registraron despidos injustificados la Secretaría de Educación y Deporte (17), Salud (12), de Comunicaciones y Obras Públicas (12) y de Desarrollo Urbano y Ecología (11).Así como la Función Pública (9), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (7), de Innovación y Desarrollo Económico (6), de Desarrollo Municipal (2), de Cultura (1), la Coordinación de Comunicación Social (6), la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (5) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad (2).A la fecha sólo se han concluido dos juicios, resultando favorables ambos fallos al trabajador por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo el Gobierno del Estado no ha reinstalado a su puesto a ningún burócrata despedido.Estas demandas se presentan en el marco del despido de aproximadamente el 20 por ciento de la plantilla laboral fija de las dependencias del Gobierno estatal, que cuenta con una nómina de casi 14 mil empleados.El pasado 27 de septiembre el gobernador Javier Corral Jurado anunció que se llevaría a cabo “un proceso de adelgazamiento de la nómina estatal con el objetivo de hacer la administración más eficiente”.A inicios de octubre pasado comenzaron los primeros despidos en el Hospital Central Universitario, que liquidó a 30 empleados. Incluyendo a las clínicas de Salud Mental (HOSAME) y el Infantil de Especialidades de Chihuahua, se calculó que la afectación alcanzó a 300 personas.Cuando se dio el anunció de la reducción de burócratas, Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, dijo que el recorte se enfocaría en aquellos trabajadores por contrato que ya no necesitan ser renovados.Humberto Flores Salas, especialista en derecho laboral, afirmó a El Diario en octubre pasado que los funcionarios públicos tienen desventajas en materia legal, ya que resolver un juicio en la Junta Especial de Arbitraje para empleados del Estado puede tardar años.Consideró que las demandas que se interpongan a raíz de las liquidaciones de octubre podrían ser aplazadas incluso hasta que la administración de Corral concluya, heredando los casos al siguiente mandato estatal.“Lo más seguro es que las demandas las paguen quienes sigan en la siguiente administración, pero mucha gente no puede soportar un proceso tan largo y acepta lo que le ofrecen, aunque no sea ni de cerca lo que les corresponde”, explicó el abogado luego de señalar que existen juicios que se extienden a más de cinco años en quedar resueltos.

