Chihuahua— Con una historia matizada de trabajo y visión financiera, así como de un controvertido período de transición, de presunto tráfico de influencias y corrupción entre empresarios y funcionarios de la pasada administración, entre ellos el exgobernador César Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, la Unión de Crédito Progreso se constituyó en una institución de banca múltiple con la razón social de Bankaool.En julio de 1976, con cinco millones de pesos,una máquina de escribir, una báscula y dos escritorios, instalados frente a las vías del tren, inició operaciones Unión de Crédito Agrícola Progreso, surgido de reuniones informales en las casas de los 64 socios que iniciaron el proyecto.La Unión de Crédito Agrícola Progreso, tuvo como principal objetivo otorgar créditos a los agricultores para comprar maquinaria y herramientas, ante la posibilidad de la firma de tratados comerciales internacionales y el campo chihuahuense no era lo suficientemente fuerte; por tanto, había que unir esfuerzos si se quería progresar, de ahí el nombre de la institución.Conforme el proyecto adquirió formalidad, las reuniones se trasladaron a una pequeña oficina cercana al entonces campo de aviación, donde se comentaban los avances respecto a trámites y operaciones crediticias.De la mano de Unión Agrícola Progreso surgieron, en 1976 y 1979, respectivamente, las empresas IMAPSA (Industrial Mercantil y Agrícola Progreso, SA) y ESASA (Empresas de Servicios Agrícolas, SA), que se encargarían de proteger a los productores agrícolas de los intermediarios, quienes les compraban sus cosechas a bajo precio y los revendían al doble.La Unión inició operaciones con seis bodegas en las cuales los socios guardaban su producción, de sorgo y cacahuate principalmente, esperando que se juntara lo suficiente para venderla a mejor precio por mayoreo, y aunque les retenían el dos por ciento de las ganancias, convenía más que venderlo a los coyotes, porque además ese dinero era para la construcción de más bodegas y maquinaria, indica la institución en su portal de Internet.Hacia 1995, luego de un largo período de sequía y tras la devaluación del peso mexicano, que ocasionó una fuerte crisis económica, la Unión de Crédito Progreso amplía sus horizontes más allá del campo, con el objetivo de ser uno de los principales impulsores del crecimiento y desarrollo para el estado grande de México.A inicios del nuevo milenio, hacia el 2000, inició el sueño de la inclusión financiera, aun cuando se percibía que la banca mexicana era un negocio en extinción, competir con las grandes transnacionales estaba de más, así que se plantearon el objetivo que hasta la fecha nadie tenía, disponer un cajero automático en las zonas sin acceso a la banca.Hacia el 2007 ya no sólo eran agricultores los que estaban en la Unión, ya que el mercado se había ampliado a ganaderos, empresarios, amas de casa, entre otros, por lo que entonces decidieron iniciar el proyecto de convertirse en institución de banca múltiple.El 21 de marzo de 2014, a través de un comunicado de prensa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, anunció que la Junta de Gobierno de la CNBV, autorizó la creación de “Banco Progreso Chihuahua, S.A., Institución de Banca Múltiple”, con objeto social acotado, resultante de la fusión de “Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.”, “Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular” y “Única Casa de Cambio S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito”, con sede en Ciudad Delicias, Chih.Recibió la autorización para su organización y operación al cumplir formalmente con los requisitos legales y documentales previstos en el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en el artículo 2, fracción II, de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.Informó que el Banco Progreso Chihuahua, cuya oficina matriz se ubicaría en Ciudad Delicias, Chih., se enfocará a atender las necesidades de los segmentos MIPYMES, industria agroalimentaria, personas físicas e instituciones financieras no bancarias, a través de la oferta de diversos productos y servicios de crédito, captación y divisas.Condicionó a que previo al inicio de sus operaciones, deberán acreditar a esta Comisión, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.La Comisión reafirmó su compromiso por la construcción de un sistema financiero, eficiente, incluyente y abierto a la competencia, que provea una mejor calidad de productos y servicios acorde a las necesidades de la población.En el último bimestre de 2017, la CNBV autorizó a la Unión Progreso continuar su proceso de convertirse en banca privada, utilizando la marca Bancadel, pero como el proyecto inicial no prosperó, también quedó sin efecto.Como se sabe, el proyecto de constitución de banca múltiple entró en un proceso de controversia legal, luego de una denuncia penal presentada en 2014 por la organización Unión Ciudadana ante la Procuraduría General de la República, en donde acusaba de recibir un fideicomiso de 65 millones de pesos en 2012 por parte del entonces gobernador César Duarte, quien se hizo accionista de esa empresa.Según lo reportado en medios periodísticos, Duarte Jáquez también fue acusado de desviar a esa institución más de 80 mil millones de pesos de recursos públicos en su sexenio, con anuencia del mismo secretario de Hacienda, Jaime Herrera, uno de los principales accionistas del Grupo Progreso de Ciudad Delicias.La demanda impacto negativamente al proceso de constitución del Banco Progreso, y aunque fue autorizado a operar como banca múltiple desde el 2014, nunca lo hizo.Ayer, los directivos ergio Elíseo Segovia Sáenz, Sergio Becerra Rodríguez, Rogelio Bermúdez Quinónez y Fernando García Castillo, anunciaron el sueño de que el grupo progreso opere como banca múltiple, gracias a la compra de la institución Bankaool y la asociación con el corporativo estadounidense MetaBank, para poder operar en todo el país como institución financiera de primer piso.

