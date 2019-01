Chihuahua— Gema Guadalupe Chávez Durán tomó protesta como fiscal especial en el Combate a la Corrupción en Chihuahua, misma que fue designada por el Congreso del Estado el pasado 30 de agosto del 2018, podría investigar supuesta compra de votos al interior del Congreso y conocerá el caso de Operación Chihuahua.El presidente del Legislativo diputado Jesús Villarreal le tomó la protesta de ley a Gema Chávez, ya que se estableció en el decreto de elección que ésta fuera en la primera sesion de la Diputación Permantente del año 2019.Ella era desde 2017 a la fecha directora de Investigación y Procesos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León.De 2003 a 2010 fue agente del Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE).Gema Chávez, Fiscal Anticorrupción, señaló que aún no ha tenido acercamiento con los diputados de Morena, esto sobre la denuncia sobre la supuesta compra de votos al interior del Congreso del Estado, además no aseguró si la fiscalía Anticorrupción tomará el caso.En cuando a la investigación del exgobernador César Duarte y sus colaboradores, la denominada Operación Justicia Chihuahua, señala que todavía no revisa el expediente ni tampoco si ella tomará el caso o se quedará en la Fiscalía General.El presidente del Congreso Jesús Villarreal dijo que con el nombramiento se redoblaran los esfuerzos que han realizado desde hace dos años para combatir la corrupcion.Comentó que es importante la existencia de una figura que represente los trabajos hacia el combate a la corrupción dentro del ámbito gubernamental, porque su desempeño reforzará y dará continuidad a las acciones que han emprendido los Legisladores y el Gobierno estatal.Sus funciones serán sumamente importantes porque vendrá a prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en el Estado cometidos por servidores públicos. Cabe mencionar que esta área forma parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado, pero cuenta con autonomía técnica para desarrollarse individualmente.Cabe señalar que a la protesta acudió el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, y la titular de la Función Pública, Rocio Stefany Olmos Loya.

