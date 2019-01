Suspenden indefinidamente expo de César Duarte

Un juzgado federal suspendió por tiempo indefinido la "Expo Impunidad: el saqueo de César Duarte, protegido del régimen" y, adicionalmente prohibió al Gobierno de Chihuahua publicar en medios de comunicación el contenido de dicha exposición.El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a Duarte la suspensión definitiva contra dicha exposición, al estimar que viola el principio de presunción de inocencia y el derecho a la imagen del ex Gobernador prófugo.La exposición fue inaugurada por el gobernador Javier Corral en la oficina de representación de Chihuahua en la Ciudad de México, el pasado 22 de noviembre, y retirada momentáneamente en la primera semana de diciembre, cuando el juzgado concedió la suspensión provisional.Ahora permanecerá suspendida hasta que se emita la sentencia del amparo en última instancia, a menos que un tribunal colegiado decida retirarla."Se suspende la 'Expo impunidad...' con la finalidad de proteger el derecho a la presunción de inocencia del aquí quejoso. Que las autoridades responsables se abstengan de publicar en los medios de comunicación el contenido que se encuentra en la Expo... Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto en el juicio principal", resolvió Gustavo Andrés Morales Sotres, secretario del juzgado."Con el otorgamiento de la suspensión se trata de salvaguardar derechos del quejoso que no son susceptibles en dinero, pues se podría afectar su honor, reputación u ocasionar descrédito en el ámbito profesional y personal".Según el resolutivo emitido dentro del amparo 1383/2018, la exhibición de la imagen de Duarte en dicha Expo "representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad y que propicia otras violaciones a derechos humanos".Además, advierte que puede desacreditar y causar detrimento a su imagen, lo que no podría repararse aun y cuando obtuviera sentencias favorables en los expedientes penales iniciados en su contra.

