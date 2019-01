'Federación deberá validar reestructura de la deuda estatal'

El legislador Omar Bazán entregó a la Diputación Permanente del Congreso del Estado un punto de acuerdo para que se investigue si se cumplieron los lineamientos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, durante el proceso legislativo que derivó en la aprobación para que el gobierno estatal reestructure su deuda pública.El mes pasado la bancada del PAN y legisladores del PT y Partido Encuentro Social (PES) aprobaron la propuesta de reestructuración de la deuda pública directa, indirecta y contingente de Chihuahua, estimada en casi 50 mil millones de pesos. Los únicos que votaron en contra fueron diputados de Morena y PRI, así como una del PES.Consideró que fue un procedimiento violatorio de la división de Poderes y señaló que en el punto de acuerdo, pide a la Legislatura comprobar si cumplió con los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera para que el Gobierno de Chihuahua pueda reestructurar su deuda pública.“Lo cierto es que no hubo un análisis apegado a los lineamientos de la legislación federal por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado.Recordó que en la reunión del 18 de diciembre, día en que se presentó el dictamen al Pleno del Congreso para su votación, “advertimos que no existía análisis alguno de indicadores para determinar la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, el destino que se dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del o los financiamientos que se contrate y la garantía y/o la fuente de pago que se constituirá.”Agregó que no existen argumentos técnicos ni algún indicador financiero que permita concluir que el Congreso cumplió con el análisis previo que se señala en el artículo 23, primer párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.“Tomando en cuenta que aún no se publica la autorización en el Periódico Oficial del Estado, debe adicionarse al 'dictamen' aprobado, los estudios y análisis que comprueben y motiven la reestructura, incluyendo los indicadores que son utilizados por el Auditoría Suprior de la Federación para calificar la deuda de las entidades federativas”, explicó.Bazán manifestó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como fin el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo.Dijo que para ello se creó un un sistema de alertas que permite, en forma analítica y bajo la óptica de distintos indicadores financieros, analizar y calificar la deuda de un Estado o Municipio, donde Chihuahua se clasifica hasta el momento, como “Endeudamiento en observación” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

