Chihuahua— Después de que la Fiscalía Zona Occidente “decomisara” cinco vehículos de procedencia extranjera con engomados asignados por el Municipio de Cuauhtémoc, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, reclacó que nadie debe excederse del marco legal.Lo anterior tras señalar que ninguna autoridad puede ir más allá de lo permitible en la ley, debido a que hay un control específico de las demás autoridades, y si alguna autoridad, en este caso el municipio de Cuauhtémoc, se excede en sus atribuciones al implementar un engomado para vehiculos de procedencia extranjera, es entonces cuando invande una función que no le corresponde.Peniche comentó que no fue propiamente un decomiso, sólo se detuvieron para retirarlos de la circulacion, los ciudadanos deberan hacer valer los instrumentos legales que la ley les concede, para tratar de recuperar sus vehículos o para pagar las infracciones que hayan cometido.“La postura de nosotros, es que todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, dentro de los limites que la ley nos establece, ninguna autoridad absolutamente puede ir mas alla de lo que la ley le permite, porque hay un control de las demas autoridades, por eso al momento de que una de las autoridades se excede de sus atribuciones se esta invadiendo una funcion que probeblemente no le correspónda y ahi es donde tiene que venir el contrapeso por parte de las demas autoridadesy nosotros estamos cumpliendo con el marco legal que nos rige”, dijo Peniche Espejel.Señaló que la Fiscalía tiene funciones muy especificas y estas se estan cumpliendo, además confirmó que no hay comunicacion todavia con el alcalde de Cuahutemoc.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.